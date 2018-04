Padesát let hubnutí: od rad „nežer“ po předražené programy na míru

Kilům, obezitě, hubnutí a zdravému způsobu života věnovala Iva Málková velký kus života, jen málokdo v Česku má s redukcí hmotnosti víc zkušeností.

„Pokud chceme hubnout, je základem úspěchu energetická nerovnováha (víc vydávat než přijímat). Důležitá je ale také cesta, jak toho dosáhneme. Je-li to cesta nepříjemná, velmi odlišná od dosavadních návyků, bývá vždy jen provizoriem a už se těšíme, až se vrátíme k původním návykům,“ shrnuje své zkušenosti s hubnutím vystudovaná psycholožka.

Její často „nerozumné“ hubnoucí pokusy byly spíše motivovány touhou poznání. „Většina uvedených laických nabídek se opakuje ve vlnách a nevede k dlouhodobému výsledku,“ dodává šéfka společnosti STOB.

1. O jídle to není (1970-1980)

V roce 1970 mi bylo 15 let, chodila jsem na střední školu, vážila 75 kilo a měla vesměs štíhlejší spolužačky. Do té doby už jsem měla za sebou hubnoucí pokusy, ale spíše z máminy iniciativy. Myslela to dobře, a tak jsem ve školce nesměla k svačině rohlíky, doma dávali bratrovi jíst tajně, protože jsem chtěla tolik co on. Intuitivně z mého dosahu odstraňovali „toxické prostředí“ provokující ke konzumaci nadměrného množství jídla. Se vstupem na střední školu jsem začala hubnout z vlastního přesvědčení.

Diety se tehdy vyměňovaly spíše po sousedsku a televize vysílala dobré rady nestora obezitologie Rajka Dolečka v pořadu Nebezpečný svět kalorií.

Se studiem psychologie pak přišel pro mě radikální zlom: není to o jídle, ale je to v hlavě. A od té doby - tedy už přes 40 let - se snažím šířit, že není problém zhubnout, ale váhové úbytky si udržet. Není to jen o jídle, ale o co možná nejpříjemnější změně návyků.

Co jsem vyzkoušela: To, co nejvíce tehdy frčelo: vajíčková dieta, případně vám za padesátikorunu přišla rada „nežer.“ Ve světě při svých cestovatelských toulkách jsem objevila Weight Watchers (Strážci váhy, organizace působící po celém světě), která mi byla velkou inspirací.

Pomoc lékařů: Novinkou v komplexní péči byl tehdy Adipex, první krátkodobě působící anorektikum pomáhající redukci váhy, který vydržel až do současnosti.

2. Nástrahy těhotenství a mateřství (1980-1990)

Vytvořila jsem metodiku „rozumného hubnutí“ vycházející z osobní praxe a kognitivně-behaviorální psychoterapie. Uspořádala jsem první skupinový dětský kurz z mých pacientů (pracovala jsem na dětské psychiatrii). Byla to krásná, ale sisyfovská práce. První jasné poznání - bez rodičů to nejde. A od té doby jsme už pořádali jen kurzy rodinné. Následovaly první skupinové kurzy pro dospělé, pacienty mi posílal druhý nestor obezitologie Jiří Šonka. Ukázalo se, v co jsem doufala: metodika funguje. A tak jsme začali kurzy šířit i do jiných měst.

V tomto období jsem také vyzkoušela nástrahy těhotenství a znovu jsem si i na sobě ověřila, jak je v oblasti obezity důležité pracovat se spouštěči k jídlu navíc. Spouštěči mohou být myšlenky - „mohu jíst za dva, není to tak vidět“, na mateřské je zase mocná síla vnějších podnětů - jídlo je stále na dosah.

Co jsem vyzkoušela: Počínaje rokem 1989 se s rozvojem soukromého podnikání začíná pomalu rozvíjet byznys s hubnutím. Kupovala jsem první českou literaturu o hubnutí - předražené knihy společnosti Československo direct s nevědeckým obsahem. Nesměle k nám začaly přicházet ze světa potravní doplňky na hubnutí. Objevily se i první proteinové diety zastoupené Herbalifem a kvalitnější i výrazně levnější česká Redita.

Pomoc lékařů: Začíná se rozvíjet chirurgický přístup - bariatrie (gastrické bandáže - omezení kapacity žaludku).

Změny ve stravovacích návycích: S rokem 1989 přišlo mnoho změn, které se projevily během následujících let také ve stravovacích návycích a spotřebě potravin.

3. Ráj zázraků na hubnutí (1990-2000)

Ruku v ruce s rostoucím tlakem na štíhlost, ale také intenzivnější reklamou ke konzumaci potravin bohatých na živočišné tuky a cukry, přichází čas ráje pro obchodníky s hubnutím. Toxické prostředí nabývá na síle. Na trhu je k mání mnoho nových potravin, začíná se méně vařit a víc využívat fastfoodů. V roce 1992 se otevírá první McDonald ́s ve Vodičkově ulici.

Člověk je svojí podstatou tvor líný a podléhá pohodlné nečinnosti. Není divu, že převládnou emoce nad rozumem a kupuje stále dokola magické prostředky na hubnutí. Nabízené prostředky přicházejí znovu a znovu ve vlnách dle toho, která význačná osobnost se chopila reklamy.

Vyzkoušela jsem některé z následujícího: Čaj Čang šlang, který vystřídá čaj Puer, zázračnou kávu, kdy úředníkovi „Aleši Hanákovi“ mizel tuk jak tající sníh (asi jedinému), zázračné mýdlo odstraňující tuk z vašeho těla (a v příbalovém letáku je varování - pozor nemydlete si prsa), ananasové dropsy, které působí jako magnet na váš tuk, náušnice hrající si na akupresuru. Tyto nesmysly se začínají prodávat v lékárnách, což budí dojem větší serióznosti, než když se po přečtení reklamy v tisku posílají „zázraky“ poštou. Stojí se fronty na myostimulátory a jiné přístroje, které hubnou za nás.

Pomoc lékařů: Přichází další nový lék Izolipan tlumící pocity hladu a je provedena první laparoskopická bandáž žaludku.

Změny ve stravovacích návycích: Snižuje se spotřeba másla ve prospěch rostlinných olejů, a to nejen kvůli vyšším cenám másla, ale i rozšíření nabídky a intenzivní propagaci rostlinných tuků. Postupem času se přišlo na škodlivost transmastných kyselin obsažených v margarinech, a začaly se proto vyrábět jinou technologií, která problémové látky vyloučila.

Významně také klesá spotřeba hovězího masa, naopak roste obliba masa drůbežího. Roste spotřeba ovoce, a to zejména ovoce jižního, které se k nám začalo ve velkém dovážet. Díky rozšíření nabídky, celoroční dostupnosti a příznivé ceně roste i spotřeba zeleniny. S otevřením ekonomiky přicházejí na trh kromě nových výrobků i globální výživové trendy a snaha přibližovat se životnímu stylu západních zemí sílí.

4. Hubnou za nás přístroje (2000-2010)

Lidé stále nechávají vítězit emoce nad rozumem a kupují potravní doplňky na hubnutí, a tak se díky pěvkyni Evě Urbanové stal hitem chrom. Dejme slovo dalším. Petr Novotný: „zkoušel jsem kde co a nic - až teď jsem zhubl 24 kg díky kyselině hydroxycitronové a nenabral jsem ani gram.“ Slogan Haliny Pawlovské: „Hubnu, hubnu, hubnu díky proteinovým dietám.“ A tak bychom mohli pokračovat s dalšími naivními reklamami likvidátorů tuků . A točí se i oddělená strava, krevní skupiny, zónová dieta a stovky dalších zaručených diet. Proč proboha? Když jsou zaručené, stačila by jedna. Do naší země chtějí vtrhnout Weight Watchers, protože ze všech civilizovaných zemí je Česká republika jednou z mála, kde ještě nejsou. Můj sen rozšířit naše skupinové kurzy do desítek českých a moravských měst, ale na odbornější bázi, se splnil a „watcheři“ to v Česku vzdali.

Masíruje nás reklama v médiích, nyní již včetně internetu. Kromě „zaručených diet“ nabízí nově i technické vymoženosti. Objevují se první digitální váhy, stále se zdokonalující (měří analýzu těla), přístroje mapující pohybovou aktivitu. Kromě pekelných přístrojů, které s námi dělají zázraky, se prodávají i domácí elektrody na stehna, na zadek...

Tlak na to, abychom byli štíhlí, pořád trvá, přitom je stále těžší odolávat čím dál „toxičtější nabídce“, která vybízí, abychom jedli víc (velké porce v restauracích, balení XXXL, slevy). Jídlem také častěji řešíme stres, množství úkolů na nás kladených i v pracovních podmínkách (open space, směny) i vztahy.

Španělsko zakazuje modelkám s BMI pod 18 chodit na přehlídkách. Je to ale jen pomíjivá vzpoura proti hysterii hubnutí a společenského ideálu, jímž je vychrtlost.

Přichází boom bezbolestných liposukcí: od ultrazvuku přes radiofrekvenci až ke kryoterapii (zmrazování). Ústa se sice ještě nezmrazují, zato si můžete v zahraničí nechat čelist zadrátovat. Když pak brčkem srkáte vepřo knedlo zelo, není to ono a sníte toho méně.

Co jsem vyzkoušela? Různé druhy bezbolestné liposukce. Tělesné disproporce mi zůstávají, ale naučila jsem se je mít ráda. Z diet mi byly nejbližší ty prosazující vyšší obsah bílkovin - tedy zónová a diety proteinové - zejména výborné tyčinky k uspokojení chuti na sladké.

Pomoc lékařů: Objevují se další léky s různým mechanismem působení. Xenical, který na trhu dosud zůstává, ovlivňuje vstřebávání tuků v tenkém střevě. Meridia, Lindaxa - centrálně působící anorektikum, které bylo později z trhu staženo. Rozvíjí se různé možnosti bariatrie a nově přichází metabolická chirurgie, která se ukazuje být efektivní při léčbě nemocí z obezity, jako je zejména cukrovka a vysoký tlak.

5. Za hubnutí utrácíme tisíce (2010-2016)

Na scénu mocně nastupuje internet a technika a s nimi mizí spontánní pohyb. Pokud je člověk ochoten se hýbat, tak to místo procházky činí na běhacích pásech, kupuje si přístroje, které cvičí za něj. Cvičí dle počítače, dle různých programů a nechybí ani nabídka osobního trenéra, který vás diriguje přes kamerku a skype.

Osobní váhy zlevnily až desetinásobně a ukazují i nemožné, jako je například metabolický věk. Populární se na druhou stranu stávají profesionální analyzátory složení těla za desítky či stovky tisíc. Mapuje se kde co.

Když už myslíme, že není možné vymyslet žádnou novou dietu, přichází bezlepková dieta, syrová strava, nejnověji diety dle metabolických typů a podobně, které však nejsou vědecky podloženy. Neutrácíme stovky za potravní doplňky, ale tisíce za programy „frenčíz“ jako je Dietplus (ten už zkrachoval), Světy zdraví, Naturhousy. Roste nabídka nutričních poradců rozumných, ale i těch, kteří musí prodej doplňků zdůvodnit nějakou pseudovědeckou teorií.

Dialogem ke zdraví Co ve vás vyvolá slovo "detoxikace, aspartam, geny a redukce váhy, palmový olej"? Přijďte si pro odpověď na konferenci Dialogem ke zdraví II, kterou pořádá STOB v IKEMu 24. dubna.

Co jsem vyzkoušela?

Krabičkové diety různé kvality, které nabízí kdekdo. Největší oběť, kterou jsem položila na oltář poznání, byla detoxikace v Thajsku. Pojem detoxikace je skloňován ve všech médiích, občas obohacený o zbavování se parazitů. Já si vybrala za drahé peníze šestidenní hladovku, kdy kromě těla trpěla i duše. Netušila jsem, že to obnáší i ranní a večerní klystýry, a pronásledovaly mě pak ještě dlouho myšlenky, jak si ničím svoji vlastní střevní mikroflóru. To, co jsem však přijala, je hubnutí na Šrí lance, kde klienti pod vlivem ajurvédy konzumují kvalitní převážně rostlinnou stravu, radostně se hýbou (taiči, jóga, mnohakilometrové procházky podél moře) a zklidňují svoji psychiku. To samé učí STOB již desítky let a je jedno, jak to budeme nazývat.

S dobou internetu jsme se i my museli přizpůsobit přání lidu a vznikl internetový program Sebekoučink, který vede lidi tvořivou hravou cestou k samostatnému sestavení jídelníčku a navíc jim dává na této cestě pomocí semaforků zprávu, jak si vedou. Pokud jdou kila nahoru, využívám Sebekoučink nebo jeho zjednodušenou verzi Easykoučink.

Pomoc lékařů: Objevují se nové léky napodobující účinek hormonů trávicího traktu (Byetta, Bydureon, Victosa) a rozvíjí se další možnosti metabolické chirurgie (operace na tenkém střevě a pod.).

Změny ve stravovacích návycích: Velmi populární jsou biopotraviny, následně se rozmohly i farmářské trhy, lidé nejraději kupují vše „domácí“ a naopak se děsí každého éčka, které najdou na obale, často však naprosto bezdůvodně. Hitem jsou také superpotraviny, které dle reklamy oplývají zázračnými účinky a zbaví vás všech neduhů, ať už je to zelený ječmen, zelená káva, kokosový tuk, chia semínka nebo třeba brokolice.

Když si změnu oblíbíte, je vyhráno

Čtěte v pondělí Diety v čase. Seriál o historii hubnutí čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Sáhnout po nějakém zázraku, řídit se konkrétním jídelníčkem nebo se uchýlit k nějakému modernímu výživovému trendu se jeví jako nejjednodušší řešení. V porovnání s doporučením „jezte pestře, střídmě a pravidelně se hýbejte“, zní rady „vynechejte lepek“, „staňte se vegetariánem“ nebo „jezte syrovou stravu“ opravdu jednoduše. Jenže mají jepičí platnost.

Podle psycholožky a lektorky hubnutí po nás totiž takové striktní příkazy vyžadují prudký obrat ke stoprocentní dokonalosti. „Ženeme se pak za dosažením cíle bez ohledu na to, jak nám při této honbě je. Když je cíl velký - netknu se vůbec sladkého - a cesta nelehká - budu jíst v zimě syrovou stravu, negativní emoce převálcují rozum,“ tvrdí Iva Málková a dodává, že při tvorbě nového návyku jsou velmi důležité malé krůčky. „Trénujte jen jeden návyk, ten opakujte, až se zautomatizuje,“ radí s tím, že pokud se nám podaří si změnu oblíbit, máme vyhráno. „Radost z každého malého krůčku kupředu si ještě umocněte další odměnou. To vás pak motivuje k vytváření dalších nových návyků.“