Iva hubne a díky Proměně také chystá svatbu

Týden 1

V úvodním medailonku na sebe Iva prozradila, že má za sebou nešťastné manželství i mnoho schůzek naslepo. Teď je ale spokojená, žije totiž se svou láskou ze základní školy Martinem. Ivě je osmadvacet a má osmiletého syna Davida. Do Proměny se přihlásila, aby "dělala lepší první dojem". - více zde

Týden 2

Dietoložka Marie nejdřív Ivu postavila na váhu. Displej ukázal 93,5 kg, tedy skoro o tři kila méně než při prvním vážení v Proměně. Pak Marie Ivě sestavila hubnoucí plán. Poradila jí, aby se hodně hýbala. Jedině přes sport (a rozumný stravovací režim) totiž vede cesta k úspěchu. Iva si slíbila, že na konci Proměny bude vážit 85 kilogramů. - více zde

Týden 3

Iva začala sportovat. Trenér ve fitness-centru vyzkoušel její pohyblivost, zjistil, kolik má svalů. Iva si zkusila činky i spinning a musela se smířit s faktem, že odteď bude chodit do posilovny minimálně třikrát týdně. - více zde

Týden 4

Finalisté Proměny předváděli, co mají ve skříni. Iva pracuje jako asistentka v jedné velké firmě, značnou část jejího šatníku proto zabírají elegantní kalhoty, saka a košile. Když má volno, ráda chodí v rozepínacích svetrech a mikinách. - více zde

Týden 5

Šlo se odpočívat do vířivky. V horkých bublinkách Iva vyprávěla, že má s váhou problémy už od dětství. Zkoušela prý nespočet diet, všechny ale ztroskotaly na její nezodpovědnosti. Spolu se sestrou se prý jednou přihlásily do kurzu redukce váhy, ale místo do hodin docházely do blízké cukrárny. - více zde

Týden 6

Jeden z vrcholů celé reality show. Finalisté měli vyprávět o svých láskách (minulých i současných) - a Iva svého přítele nečekaně požádala o ruku. Přímo v Proměně! Martin souhlasil, svatba bude na podzim. - více zde

Týden 7

Finalisté podstoupili změnu vizáže v salonu Bomton. Co mohli odborníci udělat s Ivou, která už tak nosila moderní krátký sestřih a chodila vždy perfektně nalíčená? Kadeřnice a vizážistka dokázaly, že jsou opravdové kouzelnice. Ivin nový, ještě rozcuchanější účes doplnily výraznějším make-upem. - více zde

Týden 8

A na kobereček! Iva se po delší době setkala s dietoložkou. Podstoupila kompletní přeměření a ukázala Marii záznamové archy, do nichž si zapisuje všechno, co sní. Marie byla spokojená, ale Iva si posteskla, že zatímco břicho už má ploché a svalnaté, zadek pořád nechce dolů. - více zde

Týden 9

Zatímco chlapci se věnovali orientálním tancům, dívky zkusily boj. Iva dostala lekci klasického boxu. Nejdřív byla dost nesvá, ale pod odborným vedením se rozboxovala. Podle trenérů má pohyb v krvi. - více zde

Týden 10

Aby finalisté dostali nějakou odměnu za shozená kila, rozdali jsme jim po deseti tisících a poslali je do obchodů, aby si nakoupili nové oblečení. Iva pořídila samé mladistvé svršky v pastelových barvách. Byla z nich tak nadšená, že ty staré hodila do koše. - více zde

Týden 11

Přišla chvíle ohlédnout se zpátky a zhodnotit vlastní působení v Proměně. Iva přiznala, že jí ze začátku vadila kamera, ale postupem času si zvykla. Z programu prý bylo nejpříjemnější nakupování oblečení a mezi kolegy finalisty je Ivě úplně nejblíže Tereza. - více zde

Týden 12

Focení v ateliéru bylo třešničkou na dietním dortu. Zajímalo nás, jak mohou finalisté vypadat po dvanácti týdnech hubnutí a zásahu vizážistky a kadeřnice. Iva si focení užila, problém jí dělal jen úsměv s očima otevřenýma dokořán. - více zde