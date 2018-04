Italský chléb focaccia zvládnete upéct i doma

Příprava: 115 minut + 60-90 minut kynutí + 20-25 minut pečení

Ingredience:

* 1 kg hladké mouky

* 6 lžic extra panenského olivového oleje

* 50 g kvasnic

* cca 1/2 l mléka

* špetku cukru

* sůl

* černé vypeckované olivy (můžete je nakrájet na kolečka)

* rozmarýn a sůl, nejlépe hrubou mořskou, na posypání plechu i placky

* 250 ml oleje na placky a na plech

1. Kvasnice rozdrobte do mléka s cukrem a na teplém místě je nechte čtvrt hodiny stát, aby vzešly.

2. Mouku nasypte na pracovní plochu a vytvořte v ní důlek. Do něj pak vlijte vzešlé droždí.

3. Pokud zbylo mléko, přidejte ho do směsi spolu s olivovým olejem a solí a důkladně propracujte těsto; vydržte ho hníst minimálně deset minut. Výsledný polotovar by měl být hladký a krásně pružný.

4. Z vypracovaného těsta vytvořte hladkou kouli. Tu pak vložte do misky s vlažnou vodou a několikrát těsto "vymáchejte".

5. Namočte utěrku do vlažné vody, vyždímejte a kouli z těsta do ní pevně zabalte. Vlhký balíček vložte do zadělávací mísy. Těsto teď nechte v klidu a teple pěkně kynout.

6. Vykynuté těsto přemístěte na pomoučenou pracovní plochu a ještě jednou ho důkladně propracujte. Těsto rozdělte na čtyři nebo pět částí a ty vytvarujte do vyšších placek. Ještě chvíli je nechte kynout.

7. Po deseti minutách vytlačte prstem do každé vykynuté placky dvacet důlků. Do nich zatlačte černé olivy; mezi ně zapíchněte sem tam jehličku rozmarýnu. Ještě nechte placky pár minut v klidu – olivy a rozmarýn pak v těstu při pečení lépe drží.

8. Troubu předehřejte na 200 °C, horkovzdušnou na 180 °C. Plechy vylijte větším množstvím oleje a posypte hrubou mořskou solí. Placky položte na plech a zakapejte olejem, hlavně v důlcích. Tuk se do těsta během pečení vsákne.

9. Vložte do rozpálené trouby. Focacciu pečte přibližně dvacet minut, do té doby, než nakynuté placky změní barvu dozlatova… Ve chvíli, kdy se celým bytem začne linout nádherná, nezaměnitelná vůně italské speciality, byste už měli stát u trouby, chňapky v pohotovosti.

10. Nejlepší je na nic nečekat a pustit se do focaccii hned. Vytírat ještě teplými kousky chleba horký, voňavý olej s křupavou mořskou solí – je to skutečně lahoda přímo božská!