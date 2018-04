Pizza, masové koule, plněné cuketové květy. Udělejte si doma Itálii

Pokud se chystáte do Itálie na dovolenou, tak rozhodně přivezte jako suvenýr domů něco dobrého.

„Z Itálie si každý vozí různé druhy zajímavých těstovin a kusy salámů a sýrů. Je asi nejlepší před cestou zjistit speciality daného kraje. Itálie je tak rozmanitá podnebím a kulturou, že v každém švu boty najdeme něco, co nám připomene příjemné chvíle. Jablečný džem s alpským špekem z hor okolo Trenta, pecorino a nutella z Toskánska, neskutečně jemné tagliatelle z Bologni a sušená rajčata ze Sicílie. Ať koupíte cokoli a kdekoli za účelem konzumace, nic tím nezkazíte,“ radí šéfkuchař Pizzerie Coloseum René Vokurka.

Na dovolenkové příhody se vám bude skvěle vzpomínat i během přípravy a konzumace následujících italských dobrot.

Pizza Margherita

Ta pravá italská pizza pochází z Neapole a již od 18. století se prodávala v podobě, jak ji všichni známe. „Ta nejznámější, Margherita, se zrodila na počest královny Margherity v roce 1889. Místní kuchtík upekl pizzu v národních barvách Itálie: rajčata – červená, bazalka – zelená, sýr – bílá barva,“ vysvětluje Michela Chiappová z kuchařského pořadu Prostě italské a přidává i recept.



Pro 4 osoby

Na těsto:

1 sáček (7 g) práškového droždí nebo 30 g čerstvého droždí



2 čajové lžičky cukru krupice

500 g hladké mouky



1 lžička soli



2 lžíce olivového oleje, olej na vymazání

Na ozdobu:

400 g sladkých masitých rajčat



1 lžíce olivového oleje



1 lžíce sušeného oregana



1 hrst čerstvého oregana nebo bazalky na posypání



1 lžička soli



1⁄2 lžičky kajenského pepře



200 g čerstvě nastrouhaného sýra mozzarella

Příprava:

Droždí rozdrobte v 250 ml teplé vody se dvěma lžičkami cukru a ponechte na teplém místě po dobu 5 až 10 minut. Během této doby by měly kvasinky začít působit. Díky nim nám těsto hezky nakyne. V další míse smíchejte mouku a sůl a nalijte připravený kvásek.

Teď přichází náročnější část. Všechny ingredience včetně dvou lžic olivového oleje je potřeba zpracovat do hladkého těsta s elastickou strukturou. V případě, že se vám těsto příliš lepí na ruce, přidejte trochu více mouky. Hotové těsto přikryjte vlhkou utěrkou a odložte nejméně na 30 minut na teplé místo. Těsto by mělo zdvojnásobit svůj objem. Mezitím předehřejte troubu na teplotu cca 250 ° C.

V kuchyňském robotu rozmixujeme rajčata s olejem, oreganem, solí a kajenským pepřem. Mezitím vymažte čtyři plechy (velikost cca 20 cm x 28 cm) trochou olivového oleje. Když je těsto vykynuté, rozdělte ho na čtyři části. Jednu, kterou budete používat, dejte na dřevěný vál, ostatní schovejte zpátky do mísy pod utěrku. Na pomoučeném válu, rozválejte těsto do velikosti vymazaného plechu. Těsto by mělo být hodně tenké, ať je pizza ve výsledku křupavá. Na pizzu rozetřete rajčatovou omáčku a posypte ji strouhanou mozzarellou. Takto hotovou pizzu vložte do rozpálené trouby a pečte zhruba 7 až 10 minut, dokud těsto nezezlátne. Pizzu před servírováním posypejte čerstvým oreganem nebo bazalkou.

Plněné cuketové květy

Delikátním předrkmem vašeho italského menu pak mohou být cuketové květy z vlastní zahrádky. Svůj osvědčený recept na ně nám představil René Vokurka, šéfkuchař Pizzerie Colosseum.

Pro 4 osoby



Ingredience:



4 cuketové květy



120 g sýra ricotta (měkký tvarohový sýr)

30 g strouhaného parmazánu

piniové oříšky

sůl, pepř

Příprava:



Pinie osmažíme na pánvi. Smícháme dohromady ricottu s parmazánem a přidáme do ní pražené pinie. Osolíme a opepříme. Směsí naplníme cuketové květy a opatrně zavineme. Pečeme v troubě 10 minut při 180 stupních Celsia. Podáváme na šafránovém rizotu, nebo s fenyklovým salátkem s pomerančem.

Tiramisu

Tiramisu vzniklo v italské oblasti Toskánsko, odkud se dále rozšířilo do celého světa. Pokud chcete docílit opravdu italské chuti, investujte do kvalitního mascarpone a nesnažte se víno Marsala nahradit jinými. „Tento tradiční italský dezert ve volném překladu znamená ‚rozvesel mě’. Není vůbec divu. Díky přísadám a sýru mascarpone se řadí mezi nejtučnější dezerty vůbec,“ upozorňuje Michaela Chiappová v kuchařské show na TV Paprika.

Pro 6 až 8 osob

Ingredience:



3 středně velká bio vejce



3 lžíce cukru krupice



250 g sýra mascarpone



2 až 3 lžíce kakaového prášku



250 ml vína Marsala



250 ml uvařené, zchlazené kávy espresso



200 g italských cukrářských piškotů

Příprava:

Nejdříve si připravíme krém. Oddělte žloutky od bílků. Samotné žloutky vložte do mísy a zasypte je cukrem. Obě tyto ingredience rozmixujte do krémové a nadýchané pěny. Z oddělených bílků vyšlehejte sníh. Rozmixovanou pěnu ze žloutků a cukru vmíchejte do sýra mascarpone a ve finále opatrně přidávejte vyšlehaný sníh, díky kterému bude hotový krém krásně nadýchaný.

Nyní si připravte skleničky, v kterých se bude dezert servírovat. Na dno sklenice navrstvěte cca 1,5 cm hotového krému, na který pokladete namočené cukrářské piškoty – nejdříve ve víně Marsala, poté ve vychladlé kávě. Piškoty nesmí absorbovat příliš tekutiny, jinak bude výsledný dezert příliš rozmáčený. Nakonec hotovou vrstvu poprašte kakaovým práškem.

Tento postup vrstvení opakujte ještě čtyřikrát. Skončete s vrstvou krému, který ve finále poprašte větší vrstvou kakaového prášku. Výsledný dezert nechte odležet v lednici nejlépe přes noc.

Italské masové koule s kukuřičnou kaší

Téměř každá italská rodina má svůj vlastní rodinný recept z různých ingrediencí. Podle tradičních receptů se do těsta přidává oblíbený sýr parmazán, který hotovým masovým koulím dodává tu správnou vytříbenou chuť. Vyzkoušejte rodinný recept sester Chiappových z televizního pořadu Prostě Italské, které je podávají s Italy oblíbenou kukuřičnou kaší a rajčatovou omáčkou.

Pro 4 až 6 osob

Směs na koule:



500 g italských klobás

100 g čerstvě nastrouhaného parmazánu

1 stroužek česneku – jemně nasekaný

100 g strouhanky

2 střední vejce

hrst nasekané petrželky

1 lžička mletého fenyklu

1 lžička soli

1⁄2 lžičky čerstvě mletého pepře

olivový olej



Kukuřičná kaše:



200 g polenty

malý kousek másla

800 ml studené vody

2 hrsti strouhaného parmezánu

sůl k dochucení

Omáčka:



2 nahrubo nakrájené červené papriky

4 středně velká rajčata, rozpůlená

1 celá palička česneku

1 podélně rozpůlená chilli paprička

pár snítek tymiánu

mořská sůl

pepř

olivový olej

Příprava:

Nejdříve si předehřejte troubu na 180 ° C. Vložte na plech nakrájené červené papriky, rozpůlená rajčata, česnek, chilli, dochuťte solí a pepřem a pokapejte olivovým olejem. Vložte do rozehřáté trouby a pečte 15 až 20 minut. Upečenou zeleninu vhoďte do mixéru a rozmixujte. Popřípadě ještě dochuťte solí, pepřem a olivovým olejem.

Do vedlejší mísy vložte všechny ingredience na karbanátky kromě oleje a důkladně je promíchejte, aby se všechny složky směsi pořádně promíchaly. Nyní začněte tvořit masové koule ve velikosti většího vlašského ořechu. Na pánvi rozehřejte olej, do kterého masové koule vkládejte. Nezapomeňte je pravidelně otáčet, aby se po celém povrchu dostatečně propekly. Až masové koule ze všech stran zezlátnou, vyndejte je z pánve na ubrousek, kterým vysajete přebytečný tuk.

Nakonec vložte polentu spolu s vodou do většího hrnce, přidejte kousek másla a přiveďte vše k varu. Po celou dobu polentu v hrnci míchejte, aby hmota nezhrudkovatěla. Ve finále přidejte do polenty parmazán a případně dochuťte solí.

Ještě teplé masové koule podávejte společně s omáčkou s polentovou kaší posypané hoblinkami parmazánu a zakápnuté olivovým olejem.