Isabella Rossellini: Uráží mě, když mi říkají, že jsem stále krásná

„Když lidé říkají, že vypadám tak kouzelně, sofistikovaně nebo elegantně, je to úžasné. Ale když říkají, že jsem krásná, přijde mi to neupřímné. Teď je to ještě horší, protože říkají: jste stále krásná. Vím, že mi tím chtějí lichotit, ale je to stejné jako říct černošce, že není tak tmavá nebo že nevypadá tak černá. Jsem stará. Takto lidi v 65 letech vypadají,“ řekla herečka pro list The Guardian.

Dcera herečky Ingrid Bergmanové a režiséra Roberta Rosselliniho se nedávno opět stala tváří kosmetiky Lancôme. Společnost s ní přitom před dvaceti lety ukončila smlouvu, protože prý byla moc stará. V reklamě ji nahradila o 12 let mladší Juliette Binoche.

Herečku učila vyrovnávat se se stárnutím její matka. „Moje máma mi řekla, že pro ženy mezi 45 a 60 lety nejsou žádné role, protože jsou něco mezi. Nejsou dost mladé, aby hrály mladé holky, ale ani nejsou dost staré, aby hrály letité matky, čarodějnice a babičky. Takže je tady patnáctileté období, kdy jste v naprosté nejistotě a nikdo neví, jaké role vám dát. Pak po šedesátce se vrací spousta práce. To platilo u mé mámy. A vidíte, Maggie Smithová je teď nejžádanější herečka na světě, stejně tak Helen Mirrenová. Pak je tu ta mezera,“ dodala Rossellini.

