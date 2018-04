Slavné ženy fotily módu pro Onu Dnes

Čtěte v pondělí Módu se slavnými ženami najdete v příloze MF DNES OnaDnes, kde si přečtete také reportáž z focení.

Zpěvačka Debbi tančí ve splývavých šatech a ukusuje jablko. Spisovatelka Irena Obermannová odpočívá se zavřenýma očima na židli u zrcadla, kde ji líčí vizážistka. Herečka Daniela Kolářová se odchází vyvětrat na balkon, kde počká, až na ni přijde řada se zkoušením šatů.

Do Vánoc zbýval měsíc a Ona Dnes fotila do posledního vydání roku 2017 módu, která má být oslavou ženství. Právě proto redakce vybrala šest žen, z nichž každá je úplně jiná a všechny jsou jinak krásné. Kromě tří zmíněných osobností se na fotkách objevily režisérka Kateřina Jungová, blogerka Do Thu Trang a zpěvačka Martina Bárta.

Každá prožívala focení v hotelu International v pražských Dejvicích jinak. „Těším se, ale je to pro mě nová zkušenost, kvůli které musím vystoupit ze své komfortní zóny,“ přiznala sympatická blogerka Trang, zatímco pro zpěvačky Debbi a Martinu Bártu nepředstavovalo focení zas takovou změnu – při své profesi jsou přece jen zvyklé. Zato Irena Obermannová připustila, že si ten den ráno trochu vynadala, že na focení kývla – vždyť se začínalo v sedm ráno a ona rozhodně není ranní ptáče.

„Je na mě opravdu brzy, ale když už jsem tady, cítím se dobře,“ říkala. Naopak herečka Daniela Kolářová si focení neužívala ani trochu, což ale nikdo nepoznal, protože je příliš velká profesionálka, aby to dala najevo. Únavu však přiznávala, vždyť jen dva dny před focením odehrála premiéru nové hry Dámská šatna a těšila se, že si konečně odpočine. A na co se těší v příštím roce? „Že budu mít trochu víc volna,“ usmívala se.

Mezi foceními se povídalo o všem možném, došlo i na Vánoce. „Budou to první svátky bez mojí maminky, ale zato s malým vnoučkem, proto se moc těším,“ říkala Irena Obermannová a blogerka Do Thu Trang vyprávěla, že na Štědrý den jezdí s rodiči ke své české rodině, kde vyrůstala. Sesednou se k jednomu stolu, dají si kapra a salát a povídají si. Prostě takové klasické české Vánoce.