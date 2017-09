Mívám pocity existenční hrůzy, přiznává Irena Obermannová

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Irenou Obermannovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

„Jestli chce někdo nejistý život, nechť píše. Ale je to zároveň krásný život,“ říká v pondělním rozhovoru Irena Obermannová pro magazín Ona Dnes. Psaním knih se podle ní dá v Česku velmi dobře uživit, zároveň ale můžete dát na trh dvě knihy ročně, přesto nezbohatnete.

„Jsou spisovatelé, kteří si na sebe vydělají, třeba pan Vondruška a mnozí další. Já to mám jak kdy, mám výkyvy.“

Ve svém životě prožila několik období, kdy se jí nedostávalo peněz. Bylo to ještě v době, kdy byla vdaná, ale i po rozvodu. Přišly různé propady, že jí museli půjčovat rodiče, přítel, ale vždycky to zvládla.

„Už je to dávno, ale stejně pořád mívám pocity existenční hrůzy. Nesnáším to na sobě, dokážu kvůli tomu nespat mnoho nocí, ale stále mě přepadají pocity, že to nezvládnu. Ono to na té volné noze taky není vůbec lehké.“

Irena Obermannová Narodila se před 55 lety, spisovatelka a scenáristka vystudovala FAMU, obor dramaturgie a scenáristika. Její první kniha byla detektivka Frekvence tygra, v dalších románech se věnovala vztahům. Bestsellerem se stal Deník šílené manželky a byl podle něj natočený film. Letos vydala detektivku Dobré duše. Mezitím psala scénář seriálu Trapný padesátky, který nyní vysílá Česká televize. Ve svém bytě vede kurzy tvůrčího psaní, které jsou otevřené všem zájemcům. Je rozvedená, žije sama. S bývalým manželem hudebníkem Danem Kohoutem mají dospělé dcery. Rozálie je režisérka, Berenika herečka a zpěvačka.

Krizový plán pro případ, že by se její knihy přestaly číst a nikdo neměl zájem o její scénáře, nemá. Netuší, co jiného by dělala.

„Jedna kamarádka mi napsala, že jsem nezaměstnatelná. Nemyslím si to, ale vím, že mám pověst potížistky. Nikdo mě třeba nevezme jako nájemní scenáristku do seriálu, protože jsem příliš výrazná,“ říká.

Tahle pověst je však podle ní neoprávněná. „Dokážu se upozadit, vlastně mě to docela baví. Tím, že mám svoji vlastní tvorbu, nepotřebuju si na jiných věcech nic dokazovat, cpát do nich sebe samu.“