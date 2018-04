Internetové stránky propagují anorexii

15:16 , aktualizováno 15:16

"Anorexie není nemoc, ale umění žít". Fluoreskující fotografie vychrtlé dívky s vystouplými žebry. Tak vypadá hlavní stránka webu Anorexic Nation, jedné ze 400 především amerických internetových stránek věnovaných této stravovací poruše. "The perfect body" (Dokonalé tělo), "Dying to be thin" (Umřít touhou po štíhlosti), "Fading into obscurity" (Ponořit se do temnoty)... Jednotlivé weby se předhánějí v originalitě, nadšenosti i morbiditě: "Líbí se mi mé vystouplé kosti", "Ráda se cítím prázdná", "Jsem ráda, že jsem celý den vydržela nejíst", "Ráda hubnu".