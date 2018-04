E-shopy pro náročné: když chcete šaty z Finska nebo tričko od „dealera“

Jednoduché rozhraní, přehledné vyhledávání nebo dostatek informací o produktu už dnes platí za normu. Zákazníci jsou ale náročnější a nakupování si na internetu chtějí užít stejně jako v kamenném obchodě. Ocení přidanou hodnotu, ať už je to interaktivní přístup nebo možnost pořídit si něco unikátního. Představujeme trojici projektů, které vědí, jak na to.



Víc než jen značka

„Not Just A Label přepsal pravidla globálního nakupování módy,“ stojí na stránkách internetového obchodu, který patří mezi ty nejstylovější a mezi fajnšmekry nejvyhledávanější. Koncept, se kterým před sedmi lety přišel jeho zakladatel, bývalý investiční bankéř, Stefan Siegel, je opravdu výjimečný. Jeho cílem není jen vydělat, ale taky podpořit schopné začínající návrháře z celého světa. Tým „kurátorů“ vybírá módu, která je unikátní, ušitá z kvalitních materiálů a šetrná k přírodě.

Funguje to jednoduše: na webu si vyberete a objednáte kousek od jednoho z více než osmnácti tisíc designérů. Neexistuje žádný společný sklad, a tak vám objednané oblečení přijde přímo od tvůrce, ať už je z Finska, Ukrajiny, Spojených států nebo třeba Japonska. Produkt se méně nacestuje, a prodej je tak ekonomičtější a ekologičtější zároveň. Navíc jste s návrhářem v kontaktu, můžete mu osobně poděkovat nebo se dohodnout na případných úpravách.

Tým NJAL vybírá šikovné mladé designéry z nejrůznějších koutů světa.

Virtuální showroom na míru

On-line butik ShoeDazzle je klub pro milovnice bot postavený na chytrém konceptu. Když se do něj přihlašujete, vyplníte jednoduchý kvíz, který vyhodnotí, jaké boty se nejlépe hodí k vašemu stylu. Jako člence vám pak vytvoří osobní virtuální showroom s výběrem kousků, které by vás mohly zajímat. Je to podobné jako s horoskopem v časopise: výsledek je sice zčásti náhodný, ale často neuvěřitelně dobře sedí. E-shop zatím funguje jen v rámci USA – doufejme, že s podobným nápadem přijde i některý z těch českých.



ShoeDazzle nabízí individuální výběr bot, nad kterým by zaplesala i Carrie Bradshaw.

Kdo je vlastně Stefan?

„Jsme něco jako drogoví dealeři, jen prodáváme oblečení,“ řekl serveru Dazed & Confused Michael ‘Kush’ Kushner, jeden ze zakladatelů losangeleské značky Stefan’s Head. Ta ve spolupráci s mladými umělci produkuje limitované kolekce stylových triček. Nejedná se o klasický internetový obchod, na jeho stránkách si můžete jen prohlédnout starší kolekce a dočíst se víc o tom, jak získat možnost od (možná fiktivní, možná skutečné) postavy jménem Stefan nakoupit.



Tak snadné to tentokrát nebude. Vaším prvním úkolem bude poslat „Stefanovi“ SMS na číslo, které stránky obchodu uvádějí. Tým si pak prohlédne vaši internetovou stopu a profily na sociálních sítích, aby zjistil, jestli jste dostatečně vlivní či „zajímaví“. Pokud vás vybere, začnete pravidelně dostávat textové zprávy s informacemi o novinkách a aktuálních kolekcích. Teprve když si některý kousek závazně vyberete, získáte informace o platbě a možnost nosit oblečení, které téměř nikdo jiný nemá.

Stefan’s Head vytváří bavlněná trička s potiskem, ve kterých jen tak někoho nepotkáte.