Matka udělala díky sociální síti z pětileté dcery módní ikonu

Matka dívenky říká, že se dcera ve focení vyžívá a miluje převlékání a kombinování oblečení. Prý si už sama o focení říká a má radost, že se její fotky lidem líbí.

„Ještě nemá úplně rozum z toho, jak to funguje. Ale má radost, strašně ji to baví,“ tvrdí její maminka. Na Instagram fotí i svého syna Tylera, kterému jsou tři roky.

„Jsem velká hudební fanynka, takže jsem dceři ze začátku oblékala outfity, které byly hudbou inspirovány. Teď už ji oblékám do něžnějších věcí a ona sama už si také řekne, co by chtěla,“ prozradila.



Když Liv povyrostla, začala sama vymýšlet i pozadí fotografií a sama přicházela na vhodná místa pro focení.

Navíc je holčička velkou fanynkou zpěvačky Taylor Swiftové, takže ráda nosí oblečení jako ona. „Šatník Liv je teď i díky oblečení, které dostáváme zadarmo, přeplněný. Má tolik krásných věcí. Rádi podporujeme malé butiky a propagujeme je pak na naší stránce,“ sdělila.

„Marketing a sociální média jsou mou velkou vášní, takže si to užívám a mám z toho radost,“ doplnila matka holčičky. Ale zároveň je jí jasné, že zábavné oblékání a focení nemusí trvat věčně. Když dcera bude chtít s focením přestat, matka to bude respektovat.

Matka malé Olívie ale není jediná, která se vzhlédla ve své dceři a udělala z ní internetovou celebritu. V poslední době se stalo focení dětí jako módních ikon na sociálních sítích docela populární. (více čtěte zde)