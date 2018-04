Internet pro ženy na mateřské: nákupní galerie i okno do světa

Závislost převážně na rodičovských či dětských webech se pěstuje pomalounku polehounku, jen co otěhotníte, někdy dokonce už tehdy, když se o to teprve snažíte.

Začíná to sháněním informací, posléze výbavičky a kočárku. Proč si nenechat poradit od zasloužilých matek? Navíc je milé dostávat každý týden email s informacemi o tom, jak se daří miminku v bříšku.

A tak se registrujete na různých serverech, chatujete. Zatím na to máte relativně spoustu času – co jiného dělat v noci, když nemůžete spát, než probrat to se stejně "postiženými"? A co teprve s nástupem na mateřskou šest neděl před termínem, kdy kromě pravidelných kontrol máte vesměs volno a s břichem jak medicinbal vás na nějaké poletování venku moc neužije.

A pak se miminko narodí. Jste doma, snažíte se odpočívat, případně na netu dokoupit, co vám schází, když máte štěstí, děcko spinká, když ne, potřebujete zjistit příčinu, poradit se a internet je opět po ruce.

Od naštvání k byznysu Justine Roberts (42) prožila s dětmi dovolenou v hotelu, kde k nim byl personál velmi nepřátelský. Chtěla varovat ostatní rodiče a založila web. Justine, matka čtyř dětí, chtěla vytvořit platformu, na které by si rodiče vyměňovali zkušenosti s obchody, hotely nebo školami. O pomoc poprosila kamarádku a matku tří dětí Carrie Longton (44) a dnes, po deseti letech provozu, navštíví jejich stránku www.mumsnet.com 1,2 milionu rodičů měsíčně. Carrie s Justine zaměstnávají 25 lidí, na jejich stránky chodí diskutovat známí politici a vyšly jim už tři knihy.

Také se zde musíte se svým kojencem pochlubit, vyvěsit na síti jeho fotografie a pak si spokojeně číst nadšené pochvaly vašich "on-line" kamarádek, které vaše dítě obdivují.

Dítě roste a potřebuje víc a víc času. Ale internet s rozehraným paralelním životem a virtuálními známými, se všemi lákadly i důležitými informacemi, je tu pořád.

Cesta do hlubin internetové duše

Na obranu všech nás matek surfařek nutno dodat, že internet nenavštěvujeme z plezíru, že bychom neměly na té rodičovské dovolené do čeho píchnout. K počítači usedáme s nějakým záměrem – to, že se občas u něčeho zasekneme, je už věc jiná.

Každá máma má svoje oblíbené stránky, svoje stereotypy. Některé stačí pár minut, než počítač zas vypne, jiná ho má pro jistotu zapnutý permanentně.

Vezměme si tedy jako modelový příklad univerzální matku, která je na síti jako doma a jejíž děti právě usnuly. Ano, mohla by využít čas luxováním, mytím podlahy, koupelny či wc, praním, žehlením, vařením do zásoby, utíráním prachu, pulírováním nábytku – jenže všechny tyto činnosti jsou spojené s nějakým hlukem (ano, i utírání prachu). A hluk by mohl probudit děti – obzvlášť, když bydlíte v malém bytě.

Takže pokud nemá zrovna rozečtenou dobrou knížku, tak jí vlastně ani nic jiného než zapnout počítač nezbývá.

Zůstat v obraze

Co udělá jako první? No co? To samé, co každý druhý – projede email, nejen kvůli případné pracovní korespondenci, ale co kdyby náhodou někdo napsal?

Další důležitou zastávkou jsou zpravodajské servery české i zahraniční (vyhrazeno především pro ty, které nerady ztrácí kontakt se světem a s cizím jazykem, který se tak pracně v minulosti naučily). Naše vzorová matka chce být totiž schopná udržet konverzaci i na téma,které se netýká jen toho, jak její dítě/děti spí, kolikrát denně jí a jak je bolí zuby. Má přehled o dění, o politice, a samozřejmě i o tom, jaké botičky měla při křtu dcera známé osobnosti.

Pak přichází na řadu sociální sítě, zejména Facebook, kde je také sama za sebe (nejen za sebe jak o matku) a kde je v kontaktu i se zatím bezdětnými známými. Vidí, co její blízcí právě dělají, kdo co zajímavého četl, viděl, zažil, může si prohlédnout například fotografie z oslavy narozenin, vydařeného nočního tahu či party (někteří lidé, na rozdíl od ní, totiž ještě chodí večer ven).

Zabředne do debat, přidává své komentáře k různým tématům a dostává odezvu na to, co ji samotnou zaujalo. A to se počítá.

Matka k matce sedá

Ale i její "dětné" přítelkyně už čekají, a ono koneckonců probrat ten spánek, dětskou stravu a zuby také není na škodu. Internetových diskuzních rodičovských fór plných odpovědí na jakékoli otázky kolem dětí je obrovské množství, a tak navštěvuje jen nanejvýš dvě tři, která má ověřená, a ví, že tam najde informace opravdu odborné, a kde má mimo jiné komunitu svých nových, virtuálních známých, kteří ji dobře znají pod přezdívkou Sama doma.

Probere se tu všechno. Vývoj, očkování, nemoci, tipy, co zabírá když... (libovolně doplňte), kde je jaká nová nekuřácká kavárna nebo mateřské centrum, kam se dá jít zacvičit i s ratolestí, kde najít nejlepší hlídání atd.

Aby bylo jasno, není to žádné tlachání, jde o důležitou výměnu rad a informací k rodičovství (i když vám na to manžel asi neskočí). Na přetřes přicházejí i témata nedětská, může se podělit o radost z toho, jak se naučila "na stará kolena" vyšívat. Když to stihne, přispěje na svůj blog (který píše jako deník pro své děti) a ráda si přečte i cizí – je to lepší než nekonečný seriál, je to ze života.

Naše modelová matka samozřejmě není naprostý asociál, který nemá žádné normální známé, s kterými by si mohla popovídat o tom samém. Jenže jen těžko můžete viset neustále na telefonu, zvlášť když ty děti právě spí a nechcete je přece rušit, nebo se s někým denně vídat, nemluvě o tom, že mnohé vaše dobré kamarádky děti třeba ještě vůbec nemají, a pokud už ano, nemusí je mít právě stejně staré, jako jsou ty vaše, a tudíž vás momentálně třeba zajímají úplně rozdílné věci a omíláním vlastních problémů si můžete začít lézt na nervy.

Na síti můžete najít ženy s navlas stejně starými potomky z blízka i z daleka, většinou jsou to právě ty, se kterými jste prožívaly bezesné noci ještě před porodem, porovnat život tam či onde, nemusíte řešit, jestli jste se někomu právě dovolaly nevhod, a na určité téma se chytnou jen ty, které daná věc zajímá stejně jako vás. Navíc, víc hlav víc ví. A když se pak sejdete mimo síť na správné dámskodětské jízdě, je to teprve radost.

Nákupní horečka

A jsme u víc než nebezpečné zóny, které ovšem na mateřské opravdu nejde uniknout, a to jsou internetové obchody se všemi nezbytnostmi i zbytečnostmi pro děti, oblečením, obuví, dětskou kosmetikou, látkovými plenami, hračkami, knihami...

Naše Sama doma má internetové bankovnictví v malíku, s poštovním doručovatelem si tyká. Je registrovaná v mnoha různých obchodech, pravidelně kontroluje stránky ve dnech, kdy přichází nové zboží, o každé akci na cokoli dostane informační mail.

Digitální scrapbook Jde o počítačovou obdobou papírového památníčku, kdy rodiče či prarodiče vytváří na stránkách speciálních alb kreativní koláže s fotografiemi svých dětí ozdobenými různými druhy papíru, rámečků, mašliček, sponek, obrázků či věcmi spojenými s daným momentem. S pomocí jednoduchého grafického programu lze takové, vpravdě umělecké, stránky vytvářet přímo v počítači (a později vytisknout a založit do alba či využít jako dárek) a založit si vlastní galerii. Kdo si na vlastní tvorbu netroufá, může si stáhnout i hotovu stránku a do prázdného místa jednoduše vložit svou fotku. Jinak je příslušenství designerských produktů, tedy zdobení rámečků a obrázků, k dostání zdarma či za úplatu také na internetu.

Byť se to dle stavu jejího (vyluxovaného) konta nemusí zdát, dokáže ušetřit na všem, co potřebuje, protože přesně ví, kde hledat, a orientuje se v cenách. Pravda, občas nakoupí i nakonec celkem neužitečné věci, ale vždycinky výhodně. Je pravidelnou účastnicí internetových aukcí a sama si zde dokáže přivydělat prodejem věcí – ať už nepotřebných nebo osobně vyrobených.

V plánu má založení vlastního internetového obchodu, bohužel zatím nemůže přijít na to s čím. Síť je opravdu plná všeho. Ty ostatní podnikavé matky, co se staly matkami dřív a které tyto obchody často založily, byly prostě rychlejší.

Čas k realizaci

Ač se to tak tak může zdát, naše internetová matka nežije jen sítí. Ale právě díky ní má neuvěřitelný přehled o všech možných aktivitách pro děti, kroužcích a seminářích – nezapomíná ani na sebe a navštěvuje stránky o domácím vzdělávání a zůstává v kontaktu se svým oborem. Čerpá inspiraci na různé básničky pro nejmenší, hry a tvořivé nápady pro starší.

Ví, ve kterém mateřském centru mají nejlepší cvičení na míčích, ve kterém výtvarku, kde je dobré plavání kojenců, kam vyrazit s dětmi na dovolenou, kde s čím byly jiné matky spokojeny. Neunikne jí dětská knižní recenze, výstava papoušků či hraček, loutkové divadlo, žádná dětská akce.

Všimne si, kde mají dny volného vstupu. Cestu kamkoli plánuje opět na netu, a proto zásadně jezdí s kočárkem nízkopodlažními spoji.

V neposlední řadě je tady vizuální dělba o své nejdražší. Někomu stačí vytvořit na síti fotoalbum a postupně je doplňovat. Kreativní typ svému albu dodává osobitost a jedinečnost a vytváří si tzv. digitální scrapbook. Což jsou, jednoduše řečeno, ve snadném grafickém programu vytvořené koláže s fotografiemi dětí.

I na domácnost dojde, stačí mrknout na fórum s propracovaným systémem, jak co uklízet – takže domov září a naše matka není ve stresu.

Večeři pro sebe a pro manžela už má objednanou předem od levné donáškové služby, takže se jen inspiruje dobrým receptem pro děti. I těm objednává čerstvé biopotraviny na netu.

Když se děti probudí, pustí jim nějakou pěknou pohádku, než připraví jídlo. A je to.

Stejně ale otázkou zůstává, jak to všechno naše vzorová matka stihne. Snad jedině proto, že má vzorové děti, co spí nejméně patnáct hodin denně až do tří let.