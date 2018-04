OBRAZEM i slovem: Můj redaktorský on-line den

2:26 , aktualizováno 2:26

Vstávám a lehám s připojením na internet. I když vstoupil do mého života až někdy před čtrnácti lety a do mobilu se mi nastěhoval před dvěma roky, teď už je džin venku z lahve a nic ho do ní nevrátí. Pro ilustraci závislosti jsem použila svůj běžný den.