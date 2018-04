Internet je přínosem, ale osobní kontakt nenahradí, tvrdí plastický chirurg

Odpovědi Dušana Záruby najdete ZDE.

MUDr. Dušan Záruba (1959) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze. V Ústavu lékařské kosmetiky působí od promoce v roce 1985, absolvoval odborné stáže v USA a Francii. Je místopředsedou Společnosti estetické chirurgie, členem Společnosti plastické chirurgie a Společnosti pro využití laserů v medicíně, International Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery a European Society od Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery.

Některé nejčastější dotazy pacientů:

Existuje nějaká hranice při volbě velikosti prsního implantátu?

Při výběru implantátu je nutné, aby jeho velikost byla úměrná k velikosti žlázy, která by ho měla dokonale a v celé šíři překrýt. Pokud tomu tak není, mohou být po operaci již pouhým zrakem patrné hranice implantátu, jehož okraje jsou v takovém případě kryty pouze kůží. Vzniká tak tvarově zcela nepřirozený přechod mezi prsem a jeho okolím, který by při dobrém výsledku měl být pozvolný a rovnoměrný.

Co je základním principem plastické operace břicha?

Je to odstranění přebytečné kůže, zpevnění břišní stěny sešitím a zřasením přímých břišních svalů a pokud je to nutné i zeslabení podkožní tukové vrstvy.

Kde jsou při operaci nosu umístěny jizvy?

Celá operace se provádí nosními dírkami, tedy bez vnějších jizev.

Jaké partie jsou pro liposukci (odstranění tuku) vhodné a jaké ne?

Nejlepšího efektu lze liposukcí dosáhnout v oblasti boků, kyčelních kloubů, pod hýžděmi, oblasti vnitřních stehen a vnitřních kolen. Liposukce není vhodná pro redukci podkožního tuku na velkých plochách, jako jsou přední strany stehen, celé břicho apod., nebo tam kde není dostatečně silná vrstva podkožního tuku (lýtka, paže). Liposukci lze provést i v těchto lokalitách, ale zvyšuje se výrazně riziko vzniku nerovností kůže, kryjící tyto plochy, která se nerovnoměrně přizpůsobí zmenšenému objemu tukové tkáně.

Jak rychle po transplantaci vlasy narostou a s jak dlouhodobým efektem?

Vlasy přenesené do nové lokality po několika dnech vypadnou. Tento jev je ale naprosto přirozený a pacient by se tím neměl znepokojovat. Po nějaké době (asi za 2 měsíce) vlasy začnou znovu růst a to zhruba s měsíčním přírůstkem do 1 cm. Růst a chování těchto vlasů jsou pak naprosto shodné s růstem vlasů v oblasti odkud byly odebrány.