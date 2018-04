Krásná a zdravá. Veletrh nabídne lékařské kapacity i malování na tělo

Mezinárodní veletrh kosmetiky a kadeřnictví Interbeauty Prague proběhne v dnech 5. a 6. dubna na Výstavišti v Praze Holešovicích. Program bude více než pestrý. Sejdou se zde odborníci na krásu a zdraví, kteří představí nejžhavější novinky z oboru a nebudou chybět ani oblíbené stánky lékařských kapacit.

V rámci obou dní si budete moci nechat otestovat mateřská znaménka ve Stanu proti melanomu, kde se vám bude věnovat tým profesora Petra Arenbergera. Ordinaci Centra zdravé vlasy tu povede známá kožní lékařka Monika Arenbergerová. Konzultace zdarma nabídne rovněž plastický chirurg David Tomášek, který je uznávanou kapacitou a zároveň soudním znalcem v oboru plastické a estetické chirurgie.

Zcela zdarma si budete moci nechat vyšetřit prsy ultrazvukem od zakladatelky Mamma center Miroslavy Skovajsové. "Vyšetření doporučuji všem ženám, které mají obavu z rakoviny prsu, našly si třeba bulku v prsu a nemají odvahu objednat se k lékaři. Vyšetření je taktéž vhodné pro ženy, u kterých se rakovina prsu vyskytla v rodině a ony mají strach," říká doktorka Skovajsová.

Veletrh se zaměří především na krásu a nejrůznější zkrášlovací procedury. Odborníci z Petra Clinic Vám zdarma provedou měření složení těla přístrojem Bodystat, který znáte z pořadu "Jste to, co jíte". V Průmyslovém paláci si též budete moci vyzkoušet několik metod omlazování pleti, prodlužování řas, nejnovější trendy v úpravě nehtů, relaxační masáže a mnoho dalšího, co souvisí s ženskou krásou.

Bohatý je i doprovodný program. Oblíbená soutěž v malování na nahé ženské tělo Body Art se letos nese ve znamení tématu Praha stověžatá. To vás čeká také v soutěži o nejlépe vyzdobené nehty Česká Nail Art Trophy 2013, jejíž vítěz pojede na mezinárodní finále do německého Mnichova.

Exotičtější téma bude na 4. mistrovství ČR Make up 2013. Vizážisté budou mít za úkol nejlépe a nejprecizněji vystihnout s pomocí líčidel Mekku indického filmu Bollywood. Zkrášlováním tváře, konkrétně očí, se bude zabývat také mezinárodní soutěž v prodlužování řas Lash Design 2013.

Kromě těchto akcí se koná také módní přehlídka či velká kadeřnická show a pro odbornou veřejnost celá řada seminářů a školení.