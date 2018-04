Inteligence je zřejmě vrozená, přesto si zaslouží trénink

Čtěte hodně. Luštěte hlavolamy. Choďte do přírody nabírat kyslík. Pouštějte si do života dost prožitků a jezte vitaminy. To jsou nejlepší recepty na to, aby se vaše inteligence těšila chvályhodné péči.