Inspirujte se módou New Yorku. Míchají tu styly, ale vede jednoduchost

New York očima módní redaktorky

Do města, kterému místní říkají Velké jablko, jsem se vydala na představení kolekce Matthewa Williamsona pro H&M. Zůstala jsem pár dní navíc, ale na tak velké město to stejně nestačilo. Od prvního okamžiku jsem nasávala zdejší rozmanitost. Newyorčané jsou mimořádně svobodomyslní, každý si nosí, co chce, ale přirozeně, lehce, se sebedůvěrou Američanům vlastní. Ve srovnání se střední Evropou jim chybí soudnost. Klidně tu potkáte stokilovou slečnu v mini.

Newyorčanky zastávají převážně jednoduchý styl oblékání, nejčastěji nosí šaty, páskové boty a velkou tašku, ale nikdy nechybí zajímavý detail. Asi největší rozdíl jsem zaznamenala u mužů. Jsou upravení, skvěle ostřihaní a vědí, co jim sluší - přitom stále vypadají jako MUŽI. Hledala jsem srovnání s Evropou - Londýňanky se drží módních trendů a se svým stylingem si dlouho hrají, Pařížanky vyznávají jednoduchou nadčasovou eleganci, Češky stále tápou a Newyorčanky? Ty si jedou po svém za všech okolností. A to se mi na nich nejvíc líbí.

Americká klasika

Na rohu 6. Avenue a 34. St. se nachází velký obchodní dům Macy´s, kde si můžete nakoupit všechno. Spodním prádlem počínaje přes šaty a slunečními brýlemi konče. Ve spodním patře najdete velký výběr kosmetiky a kabelek. Blízko Macy´s můžete ještě zajít do Gapu, Old Navy, Victoria´s Secret a Expressu.

Skvělé ceny

Každé velké město má několik outletů, které jsou rájem pro milovníky nakupování. Pokud už jste v New Yorku, určitě aspoň jeden z nich navštivte.

Woodbury common premium outlets

Patří k největším ve městě a je mezi Newyorčany velice oblíbený. Koupíte tu všechno, na co si vzpomenete. V outletu najdete 220 obchodů s oblečením od známých návrhářů i klasické konfekční značky. Dostanete se sem autobusem z centra New Yorku (Point Authority Terminal) nebo vlakem. Snadno najdete i ubytování kousek od outletového centra.

Obrovský outlet Woodbury Common Premium Outlets kousek za New Yorkem vypadá jako městečko. Výlet sem je na celý den.

Century 21

V místech, kde kdysi stávalo World Trade Center, najdete několikapatrové nákupní centrum, kde prodávají s velkou slevou ty nejznámější návrháři a značky zvučných jmen. V sekci s oblečením musíte hodně hledat, proto je lepší přijít brzy ráno. Dopoledne se tu už skoro nedá hýbat. Boty mají svou samostatnou sekci.

Outlet v Jersey Gardens

Je vzdálen méně než hodinu z New Yorku (stanice Point Authority Terminal) autobusem 111 a cesta stojí 11 dolarů. Na rozdíl od výše jmenovaných je tu větší klid, ale menší výběr. Najdete tu obchody konfekčních značek jako Gap, Bebe nebo Victoria´s Secret.

Poplach na 14. ulici

V klidné části 14. ulice, mezi Washington St. a 9. Avenue, najdete několik butiků, které stojí za to vidět. Jsou od sebe vzdálené jen pár kroků a to je v New Yorku opravdu výjimka. V butiku Stelly McCartney mě zaujala netradiční výloha - dvě figuríny byly po hlavu zasypané nafukovacími ještěry. Stellinými sousedy tu jsou Alexander McQueen, Moschino, Matthew Williamson, Apple Store a jiní známí návrháři.

5. Avenue: centrum módy

Tak na tuhle procházku si nejdřív pořádně namažte nohy, obujte pohodlné boty a pak teprve můžete vyrazit. Začněte na 43. St., která vás dovede na 5. Avenue, a pak zamiřte k Central Parku. Z obou stran tu stojí butiky těch nejznámějších jmen. Kromě návrhářských domů Versace, Gucci, Prada, Tiffany, Cartier tu najdete také dostupnější konfekci - H&M, Gap, Abercrombie, Banana Republic a mnoho jiných.

57. ulice - mezi 5. Avenue a Madison Avenue najdete vedle sebe ty nejznámější světové značky: Louis Vuitton, Burberry, Chanel, Dior, Brioni. Když jdete podél Central Parku až k 77. ulici, narazíte na Hermés, Michaela Korse, Dolce a Gabbanu, Calvina Kleina, Armaniho a Carolinu Herreru.