Injekce proti rakovině pomůže i mužům

Letošní novinky v medicíně • Vakcína proti rakovině

Farmaceutické firmy úspěšně skončily s testováním vakcíny, která ženy zachrání před rakovinou děložního čípku. Na trhu může být do dvou let. • Šije léky na míru

AmpliChip je přístroj, který pomůže určit, který lék a v jakých dávkách je pro konkrétního člověka vhodný. • Speciální modrá barva

Lékaři vstříknou do tkáně barvu a ta přesně ohraničí nádorem zasaženou tkáň jater, tedy to, co je třeba z těla vyříznout. • Robot-operatér

Nemocnice Na Homolce má robota Da Vinciho, který umí provádět operace. Jizvy jsou menší, dostane se i na místa, kam ruka lékaře stěží dosáhne. • Vakcína proti nádoru

Brněnští vědci vyvinuli a odzkoušeli očkování proti druhé nejčastější poruše krvetvorby - mnohočetnému myelomu, což je velmi nepříjemný druh rakoviny krve, který rozežírá kosti. • Umělá játra

Novinka umí dočasně nahradit orgán, který selhal, do doby, než se člověk připraví na transplantaci jater. - více zde • Počítačová operace kyčle

Některé nemocnice v Česku používají při operaci kyčelního kloubu pomoc speciálního počítačového programu, který umí náhradní kloub lépe umístit. Díky tomu může pacient den po operaci chodit a po šesti týdnech odloží berle.