Injekce do patra byly při operaci chrápání nejhorší

Jak se zbavit chrápání? Sledujete druhou část seriálu o odstranění chrápání, který je součástí projektu Estetická medicína s iDNES.cz

Čtěte také:

Přítelkyně se mnou nemůže spát v jedné místnosti

Příště: jak se nyní Petr Eugel cítí? Chrápe dál, nebo se podařilo úplně odstranit?

Čtěte již tento pátek 20. dubna.



Samotnému zákroku předcházel screening na spánkovou apnoe a další vyšetření. Petr Eugel byl indikovaný a zákroku se nebál. Protože ale nebyl 17 let u lékaře, byl přeci jen trochu nervózní. Doktor Moravec ho však uklidňoval: "Zákrok je do deseti minut hotový a nic při něm necítíte."





Odstranění chrápání se provádí v lokální anestezii. Do měkkého patra se injekčně aplikuje lokální anestetikum. "Je to nepříjemné, ale nebolí to. Někdy to bolet může, ale jen velice málo. Samozřejmě lze patro i ještě více umrtvit," říká lékař.

Pak detailně vysvětluje, co přesně se bude odehrávat. Provádí se takzvaná "laserem asistovaná uvulopalatoplastika". Upraví se měkké patro tak, aby vibrace, které způsobují hluk, byly co nejmenší, anebo úplně vymizely.

Nejhorší byly injekce

Po injekci s anestetikem se ještě musí asi čtvrt hodinky počkat, aby anestetikum zabralo. Injekce jsou vlastně nejnepříjemnější část celé "operace".







Lékař dává pacientovi injekci s anestetikem do měkkého patra

Panu Petrovi při jejich aplikaci opravdu do smíchu nebylo a musel překonat dávicí reflex. Při vstávání se mu dokonce lehce točila hlava.

Poté už jen cítil, jak mu "dřevění" celé patro. "To je síla. Teď mám pocit, jako bych tam měl velký knedlík."

Nejnepříjemnější část zákroku má ale v tuto chvíli za sebou. Teď už mu jen sestřička nasadí ochranné brýle, které jsou při každé práci s laserem nutné, a může se začít.

Dýchání je důležité

Protože se zákrok provádí v ústní dutině, musí pacient trochu spolupracovat. Je potřeba synchronizovat dýchání.

Lékař pracuje při výdechu, aby pacient neinhaloval zápach a lehký kouř, který vzniká u laserového zákroku odpařováním buněk. To se Petr Eugel naučil velmi rychle.

"Teď pracuji na měkkém patře. Nejdřív si zákrok jakoby laserem předkreslím. Měkké patro je povolené a na něm budu pracovat. Zkrátím ho a upravím čípek," popisuje doktor Moravec.



Laserem se upraví měkké patro a čípek

"Já teď nástroj nebudu z úst vyndavat, jen na okamžik přestanu laserem pracovat, aby se nenahromadilo moc toho kouře. Pomalu vydechujte," instruuje lékař, zatímco se pacientovi doslova kouří z pusy.

Po chvíli už je jedna polovina patra hotová. Doktor Moravec nechává pana Eugela chvíli odpočinout a vydýchat se.

Při druhé části zákroku lékař zkrátí čípek. Patro se zahojením posune výš, utáhne se a přestane vibrovat.

"Zkuste se uvolnit, jste trochu napjatý. Musím pracovat pomalu, aby to nekrvácelo," povzbuzuje lékař pacienta.

"Sliny mi dělají problém," přiznává Petr Eugel. To už se ale zákrok blíží ke konci. Znenadání však u něj nastává opět nucení na zvracení.

"Myslete na dýchání. Jakmile přestanete, začnete se dávit. Dávicí reflex je v hlavě a na dýchání je důležité myslet," říká doktor Moravec.

Chvilka soustředění a opět už je vše bez problémů. "Já se omlouvám, ale to nešlo vydržet," říká hned po zákroku Petr Eugel.



Stav těsně po zákroku, bílé oblasti na patře a čípku jsou ty části, které byly ošetřené laserem

První pocity: jen škrábání v krku

První pocity pana Eugela nejsou příjemné, ale ani nijak extrémně špatné. "V puse mám pocit, jako když se vzbudím po noci plné chrápání. Ale opravdu to nebolelo a ani teď nebolí. Jen mě v krku škrábe. Asi to bude ta zatavená tkáň."

"Po zákroku mohou být potíže téměř od nuly až po velké bolesti v krku," dodává doktor Moravec. Pacient běžně může mluvit, ale nebude "v pohodě". Třeba jako když bolí zuby, hlava a podobně.

Nejhorší je druhý týden

Jeden až dva dny po zákroku přetrvává jen nepříjemný pocit v krku. Potom ale přijde na řadu bolest, asi jako když člověk dostává angínu. Asi týden se stav zhoršuje. Desátý den bývá vrcholem potíží a během následujících čtyř až pěti dnů bolest ustane.

"Takže čtrnáct dní vás bude bolet v krku při polykání. Druhý týden je horší než první. Dostanete léky na bolest, ústní kloktadlo, a preventivně antibiotika, aby se hojení nezkomplikovalo sekundárním zánětem," poučuje nakonec lékař pana Eugela.