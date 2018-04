Injekce botoxu? Vůbec nic to není, říká Jitka

Jak se zbavit vrásek? V rámci projektu iDNES.cz Estetická medicína sledujete druhý díl seriálu, kde se dozvíte vše o botoxu, výplňových materiálech a laserech, které vás zbaví vrásek a nevzhledných znamínek. Čtěte také: Jitce vyžehlí vrásky místo počítače botox Další díl o tom, jakými dalšími způsoby lze vrásky odstranit, čtěte již tento čtvrtek, 24. května.

MUDr. Markéta Majerová ještě jednou Jitce vysvětlila, o jaký typ znaménka se jedná a ujistila ji, že je laserové ošetření vhodné a zcela bezpečné.

Poté si povídaly jak se ošetřují mimické vrásky a jak budou postupovat v případě ošetření její hluboké vrásky na čele.

"Toto znaménko je pouze kosmetická záležitost. Jde o takzvaný zralý intradermální névus barvy kůže. Laser znaménko vrstvu po vrstvě odpaří. Celé ošetření trvá pár minut," upřesnila MUDr. Majerová.

Laser pracuje přesně a citlivě - umožňuje kontrolovat hloubku účinku, a tak se s jeho pomocí může pokožka zahojit bez viditelné jizvy.

Povrchová ranka se hojí stroupkem. Po jeho odpadnutí je nově vytvořená pokožka růžovočervená. Záleží i na lokalitě ošetření, jak rychle bude probledávat až splyne s okolní kůží, například obličej se hojí rychleji než pokožka krku.

Na mračivky botulotoxin

"Mimické vrásky na kořeni nosu „mračivky“ odstraníme pomocí botulotoxinu“, vysvětlila doktorka Majerová.

Botulotoxin je k dispozici ve dvou preparátech: Botox a Dysport. Podle lékařky se pro paní Jitku, která má vrásky nad kořenem nosu opravdu hluboké, hodí víc Dysport. Bude zapotřebí trochu větší dávky.

S Dysportem lékařka ošetří tuto oblast pomocí méně vpichů a s menším objemem aplikované látky, což bude pro paní Jitku příjemnější. Dysport se totiž snáze rozšíří do okolí vpichu a může působit i o něco déle.

Botoxem se naopak snadno ošetřují veškeré nuance a hodí se pro některé vpichy, kde je naopak potřeba, aby se účinná látka do okolí příliš nešířila.

Bez znamínka za pár vteřin

Oba zákroky, jak laserový, tak i aplikace Dysportu, se odehrály asi za čtvrt hodinky! Nejdřív doktorka Majerová Jitce odstranila znamínko laserem. Při laserovém zákroku musí mít lékař i pacient ochranné brýle.

MUDr. Majerová vzala do ruky koncovku laseru a dala se do „odpařování“. Jitka vnímala práci laseru pouze jako drobné ťukání či lehké štípání.





Za necelou minutku bylo po znamínku a paní Jitka se po lehkém zasypání framykoinem a přelepení mohla přesunout do další místnosti, kde se mělo pracovat na vráskách.

"Laser byl úplně v pohodě, skoro nic jsem necítila, a opravdu to nic nebylo," pochvalovala si. A z injekcí prý strach nikdy neměla, takže ani aplikace botulotoxinu se nebála.

Sestřička Jitce před ošetřením potřela čelo dezinfekcí. Botulotoxin se aplikuje inzulinovou stříkačkou, jejíž jehlička je velice tenká. Samozřejmě pacientům, kteří mají velký strach z injekcí, je možné ošetřovaná místa znecitlivit pomocí náplasti nebo krému s lokálním anestetikem.





MUDr. Majerová natáhla Dysport z ampulky a během chviličky měla paní Jitka druhé ošetření za sebou. Stačily čtyři drobné vpichy, ty se ale neprovádí přímo do vrásek, ale do svalů, které tyto vrásky způsobují.





"Botulotoxin se naváže na receptory pro acetylcholin, který dává svalu povel, aby se stáhl, v tomto případě tedy mračil. A protože receptor bude obsazený Dysportem, pak se k němu povely k mračení nedostanou," vysvětluje lékařka při zákroku.

„Mračivky“ totiž nejsou obyčejné mimické vrásky, ale vznikají dlouhodobě právě mračením, ať už vědomým či nevědomým. Jsou-li tyto vrásky již hodně hluboké, není jejich odstranění jednoduché.

Botulotoxin tyto vrásky "nevygumuje" okamžitě, jako třeba při aplikaci kolem očí. Budou se postupně změlčovat. "Počítejte, že to bude na několik měsíců, možná i rok, dva, než se vráska vyhladí úplně," upozornila Jitku lékařka.

Aby bylo zlepšení viditelné okamžitě, MUDr. Majerová Jitce ještě do „mračivek“ injekčně aplikovala výplňový materiál, kyselinu hyaluronovou, která je běžnou součástí pokožky. Ten vrásku alespoň do určité míry "vyhladí" ihned. Jitka by měla na aplikaci Dysportu chodit nadále dvakrát do roka, dokud se vrásky zcela nezbaví.

"Samotný Dysport působí čtyři až šest měsíců. Efekt se prodlužuje také tím, že nás botulotoxin mračení odnaučuje. Když tak dlouho nebudete mračivé svaly používat, tělu pak nějakou dobu trvá, než se opět rozpomene a začnete se znovu mračit“, vysvětlila nakonec MUDr. Majerová.