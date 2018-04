INFOGRAFIKA: Jak práce u počítače ničí vaše tělo

Ztuhlá šíje

Častému problému můžete alespoň částečně zabránit, když budete mít monitor počítače umístěný ve správné výšce. V žádném případě byste se k němu neměli sklánět, ideální je mít horní okraje monitoru ve výšce očí. Monitor mějte přímo před sebou, abyste se k němu nemuseli otáčet. Výhodu mají lidé, kteří umějí psát všemi deseti - nemusí sklánět hlavu ke klávesnici.

Syndrom suchého oka

Při sledování monitoru člověk nemrká tak často, jak by oko potřebovalo, přičemž ideální je mrkat jednou za deset vteřin. A protože se kvůli nemrkání netvoří slzy, máte pocit, že oči pálí, mnohdy nemocní mají intenzivní pocit, že se jim do oka dostal písek. To se dá mírnit kapkami nebo různými roztoky, které koupíte v lékárně, při vážnějších problémech je třeba práci u počítače omezit.

Paže - karpální tunel

Klávesnice by neměla ležet na okraji stolu, o hranu byste si neměli opírat zápěstí. Je dobré používat opěrky na zápěstí, a to zejména u myši. Cítíte-li bolest a brnění v ruce, může to znamenat, že u vás propukl syndrom karpálního tunelu. V takovém případě se naučte myš používat na opačné straně, abyste ruku dál nezatěžovali.

Nohy

Nohy byste měli mít při práci u počítače na zemi. Stoly jsou někdy vysoké, a zejména menší lidé si proto židli nastaví tak, že chodidly na zem nedosáhnou. To je špatně, protože při tomto způsobu sezení tlak působí na cirkulaci krve a mohou se poškodit nervy. Pro menší lidi je proto ideální podložka pod nohy. Úhel v kolenou by měl být 90 stupňů.

Bolesti mezi lopatkami

Při práci u počítače je důležité se nehrbit, tím dáváte zabrat celým zádům. Špatné sezení má na svědomí vedle bolestí v bedrech také ztuhlé svaly v mezilopatkové oblasti. Potížím zabráníte, budete-li pravidelně posilovat zádové svaly, trenéři v posilovně nebo fyzioterapeuti vám mohou poradit, jaké cviky jsou nejlepší.

Bolesti v bedrech

Bedra by se měla opírat o židli, aby se při dlouhém sezení nenamáhala. Pokud to z nějakého důvodu nejde (konstrukce židle to nedovoluje), podložte si záda například malým balonkem.