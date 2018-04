Infarktu a mrtvici zabrání ovoce a zelenina

„Úmrtnost na srdeční a cévní onemocnění je u nás tak vysoká, že by se měl každý snažit jim předcházet,“ dodal Poledne na setkání odborníků, které u příležitosti Světového dne výživy (připadá na 16. října) uspořádalo Fórum zdravé výživy.

Dosud není objasněno, jaké složky v ovoci a zelenině tak významně omezují riziko vzniku aterosklerózy. Pozitivní působení vitaminů a dietní vlákniny na zdraví je zřejmé. Zelenina a ovoce však obsahuje ještě další látky jako například flavonoidy a rostlinné steroly, které mají ochranný charakter. Jejich vliv na lidský organismus se stále intenzivně zkoumá.

„Příjem ovoce a zeleniny bychom měli nejméně zdvojnásobit,“ upozornila členka fóra Tamara Starnovská, vrchní dietní sestra z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Na našem talíři by se mělo objevit více košťálové a listové zeleniny jako je květák, brokolice, špenát či salát a také citrusových plodů. Právě ty mají na výskyt srdečních a cévních onemocnění výrazný vliv,“ doplnila.



K hlavním zásadám zdravé životosprávy by mělo patřit také omezení konzumace potravin bohatých na tuky a cukry, snížení konzumace živočišných tuků jako je máslo či sádlo ve prospěch rostlinných. Samozřejmostí by mělo být upřednostnění bílého masa a tmavého pečiva. Rozhodně bychom neměli zapomínat ani na pravidelný pohyb.