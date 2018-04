Infarkt víc hrozí v pondělí

Podle jejich studie postihuje v pondělí srdeční infarkt až o 20 procent víc lidí než ve zbytku týdne. Vědci zkoumali 80.000 mužů a žen, kteří zemřeli na srdeční komplikace v letech 1986- 1995, a zjistili přitom, že křivka úmrtnosti je nejvyšší právě v pondělí.U žen do 50 let činil tento nárůst 20 procent a u mužů ve stejné věkové kategorii 19 procent. Ani ženy, ani muži přitom předtím problémy se srdcem neměli. Nejnižší úmrtnost na srdeční infarkt byla naproti tomu v úterý. U lidí, kteří měli před úmrtím srdeční potíže, nebyl v pondělí zaznamenán výrazný vzestup.Víkendové večírky mají na svědomí to, že v sobotu bývá do nemocnic kvůli nadměrnému množství alkoholu převezeno o 64 procent lidí víc než v jiných dnech. Experti nyní požadují, aby byla ještě důkladněji prozkoumána souvislost mezi nadměrným pitím a srdečními onemocněními.Srdeční problémy jsou nejčastější příčinou úmrtí v Británii - každoročně způsobují úmrtí 144.000 lidí. Asi 40 procent těchto úmrtí přichází náhle, oběti předtím neměly srdeční problémy. Jestliže se činnost srdce zastaví úplně, má v Británii pacient pouze tříprocentní naději na přežití. Ve Spojených státech je to naproti tomu 11 procent.