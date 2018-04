Roční holčička má tak velkou hlavu, že se ani neotočí. Léčba je drahá

Hlava dívky má v průměru asi 58 centimetrů, tedy třikrát více, než by bylo normální. Její velikost a váha připoutala dívku na lůžko. Rodiče mají obavy o její život, nemohou si totiž dovolit zaplatit drahou operaci, která by jí mohla pomoci. Ovšem jen v případě, že by se provedla včas.

„Už teď má hlavu tak velkou, že jí nemůže otáčet. Nemůže sedět ani lézt, celý den jen leží v jedné poloze,“ popisuje její otec Hitesh Parmar.

Dvaadvacetiletý Hitesh a jeho o rok mladší žena Shakuntala pracují na plantáži, kde si každý z nich vydělá za měsíc v přepočtu asi dva tisíce korun. Na nákladnou léčbu to ani zdaleka nestačí, a tak jim nezbývá než čekat na zázrak.

„Nevím, proč nás Bůh takto trestá. Když se Dhabuhi narodila, byli jsme velice šťastní, ale vidět ji takhle trpět je zdrcující,“ říká matka, která kromě postižené holčičky vychovává ještě dvouletého syna Mehula.

Holčičku, která se neotočí, si nechali doma

Dhabuhi přišla na svět v desátém měsíci matčina těhotenství a zdála se být zcela zdravá; hlavička se jí začala zvětšovat přibližně dva měsíce po narození. Místní lékaři, které platí stát, ji sice vyšetřili, ale na léčbu jejich prostředky nestačily. Mladou rodinu proto poslali do lépe vybavené soukromé nemocnice v blízkém městě. Jenže na léčbu v takové nemocnici nemají rodiče prostředky.

„Půjčili jsme si peníze, abychom měli aspoň na léky, které předepsal místní doktor, ale její hlavička se stejně dál zvětšovala,“ vypráví otec holčičky. Nakonec se rozhodli nechat si Dhabuhi doma a starat se o její pohodlí a základní potřeby. Ráno ji společně po lžičkách nakrmí mlékem a umyjí, pak vyrazí do práce. O dívku se během dne stará babička.

Pokud rodina nesežene peníze na operaci, která může stát i přes 300 tisíc korun, dávají lékaři dívce maximálně rok života.

„Hydrocephalus je vzácné onemocnění, při kterém se v oblasti mozku začne hromadit mozkomíšní mok. Někdy se jedná o vrozenou vadu, jindy se mok začne ukládat až později u jinak zdravého pacienta,“ vysvětluje neurolog Vineet Bhushan z nemocnice v Novém Dillí. „Léčí se tak, že se přebytečná tekutina pomocí tenké trubičky rozvede do jiných tělních dutin.“