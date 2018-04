Indiánský pudink

Kukuřičnou mouku vmícháme do svařeného mléka, směs postavíme do horké vodní lázně a za častého míchání vaříme asi 20 minut, až zhoustne. Do husté směsi mléka s moukou vmícháme melasu (med), máslo a koření a trošku po trošce zamícháme vejce. Vymastíme máslem nižší zapékací misku, naplníme ji připravenou hmotou a na povrch opatrně nalijeme studené mléko. Nemícháme!