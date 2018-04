Imunitu posílíte šípkem, proti stresu je rakytník, depresi spláchne meduňka

Jak žít zdravěji?

Na tuto otázku existuje mnoho odpovědí. Téma zdravého životního stylu je totiž velmi široké. Můžete přestat kouřit, začít běhat nebo cvičit jógu, zdravěji jíst, omezit konzumaci alkoholu, odejít za stresové práce…

Každý z nás má jiné možnosti a schopnosti, jak změnit svůj životní styl, a tak i zlepšit svou zdravotní kondici.

Jedna cesta je však přístupná pro všechny, a tou je návrat k přírodním prostředkům a přírodě.

Naštěstí právě v tuto dobu dozrálo v přírodě mnoho plodů, které jsou výborným prostředkem pro posílení imunity a existují byliny, které jsou ideálním prostředkem v boji proti depresi.

Co posílí imunitu?

Jeřabiny - zářivě oranžové nahořklé bobule, o kterých panuje pověra, že mohou být jedovaté. Pravdou je, že syrové plody zkonzumované ve velkém množství mohou vyvolat nevolnost, proto je lepší užívat je sušené nebo tepelně upravené.

Oranžové kuličky používali naši předkové mnohými způsoby, pražené dokonce i jako náhražku kávy. Tyto plody mají stále široké uplatnění v lidovém léčitelství. Obsahují mnoho důležitých vitaminů, například velké množství vitaminu C a A, čímž přispívají k celkovému posílení našeho těla pro zimní období. Čaj ze sušených jeřabin má příznivý vliv na trávicí ústrojí, je močopudný a má detoxikační účinky. Z jeřabin můžete připravit také kompot, džem nebo protlak. Pro zmírnění hořké chuti doporučuji přidat jablka, citron a skořici.

Šípky - sytě červené lesklé plody Růže šípkové, které jsou známé svým vysokým obsahem vitaminu C. Plody se nejčastěji suší a přidávají do ovocných a bylinkových čajů, kterým dodávají nejen příjemnou chuť, ale také léčivé účinky pro boj s nachlazením a pro posílení imunity. Šípky obsahují také některé vitaminy skupiny B, vitamin A, pektin, hořčík, vápník, železo a jiné, našemu tělu prospěšně látky.

Pokud chcete šípky usušit, posbírejte je před prvními mrazy, protože pak měknou a ztrácejí vitamin C. Z plodů můžete připravit také džem nebo protlak, ale výroba je časově náročnější. Při zpracování šípků je totiž nutné nejprve odstranit vnitřní část plodu s jadérky a jemnými chloupky.

Černý bez - pro zvýšení odolnosti organismu, působí preventivně proti zánětům horních dýchacích cest, příznivě ovlivňuje střevní peristaltiku při zácpě, svými diuretickými účinky podporuje tvorbu moči, zmírňuje projevy revmatismu a navozuje pocit uklidnění. Extrakt z černého bezu je zvlášť vhodný pro kuřáky, astmatiky a osoby trpící rýmou a záněty cest dýchacích, zejména v období chřipek.

Trnky - temně modré kuličky s typicky trpkou chutí obsahují velké množství tříslovin a vitaminu C. Trnky jsou nejen skvělým posilovačem imunitního sytému, ale také výborným prostředkem proti průjmovým onemocněním a lehčím katarům zažívacího ústrojí.

Syrové trnky jsou opravdu hodně trpké. Doporučuji je trhat až po prvních mrazících, protože pak změknou a jsou sladší. Pokud ale nechcete čekat na první mrazíky, nasbírejte je dřív a dejte je na několik hodin do mrazáku.

Plody pak můžete sušit a dělat z nich čaj nebo z nich udělat protlak, šťávu či dokonce pálenku. Angličané s oblibou přidávají zralé trnky do láhví s ginem, kde je nechávají po několik měsíců macerovat. Tím vzniká takzvaný "Sloe Gin - trnkový gin", který se těší velké oblibě u gurmánů.

Co zmírňuje deprese?

Třezalka tečkovaná - nejznámější bylinné antidepresivum. Již v historických herbářích je tato bylina uváděna jako lék na nespavost a nervozitu. Žluté květy se nejčastěji suší a připravuje se z nich čaj. Při depresích je dobré pít čaj pravidelně, nejlépe před spaním.

Z byliny je možné vyrobit i jedinečný třezalkový olej. Stačí do láhve vložit třezalkovou nať a zalít jí 0,5 l olivového oleje. Láhev nechte otevřenou čtyři dny a až potom jí uzavřete a dejte na teplé slunné místo, nejlépe za okno na dobu šesti týdnů. To, že je olej hotový, poznáte podle jeho jasně červené barvy. Poté obsah lahve přeceďte do jiné sklenice a uzavřete. Používejte 1-3x denně jednu čajovou lžičku.

Meduňka lékařská – královna mezi léčivkami. Tuto bylinu sice neuvidíte často volně růst v přírodě, ale můžete si jí doma vypěstovat, nebo jí koupit v mnoha supermarketech.

Nejoblíbenější je meduňkový čaj, který má především uklidňující účinky, působí na deprese, bolesti hlavy, zapomnětlivost, migrény, ale i nespavost a nervozitu. Zároveň podporuje trávení, působí na nemoci jater a žlučových cest, při obtížné menstruaci a zvyšuje chuť k jídlu.

Bylina je vhodná i do kuchyně, ale nikdy by se neměla tepelně upravovat, protože tak ztrácí své účinky. Doporučuji vyzkoušet meduňkovou koupel, která je nesmírně relaxační a je také výborným prostředkem na uklidnění revmatu a bolavých kloubů.

Heřmánek pravý – sluníčko mezi léčivými bylinami. Pokud jste nestihli tuto bylinku nasbírat a usušit, tak heřmánkový čaj určitě seženete v obchodě, kam chodíte nakupovat. Odvar uklidňuje ducha a pročišťuje horko spojené s depresí vzniklou v srdci a játrech. Heřmánek pravý se používá pro léčbu neklidu, nespavosti, podrážděnosti, rozmrzelosti, ale také horečky, nachlazení a zažívacím potížím. Z byliny si také můžete udělat horkou lázeň, která je nejen léčivá, ale i nádherně voní.

Co proti stresu a úzkosti?

Rakytník - je velmi účinný zejména při zdolávání příznaků, spojených se stresem - působí na nervovou soustavu jako harmonizátor a snižuje její napětí.

Je přirozeným zdrojem nejdůležitějších vitamínů, které mají až pětkrát vyšší účinnost než vitamíny, vyrobené syntetickou cestou. Preventivní užívání zvyšuje odolnost organismu proti chřipce a jiným infekcím. Snižuje sekreci žaludečních šťáv, neutralizuje negativní působení žaludečních kyselin, zlepšuje peristaltiku, stimuluje činnost jater, tvorbu žluči a trávicích enzymů.

Co na detoxikaci organizmu?

Křen - hlavní funkcí je pročištění organismu v rekonvalescenci, zlepšení metabolismu prostřednictvím detoxikace organismu a povzbuzení správné činnosti zažívacího systému.

Co na srdce a na cévy?

Česnek, máta peprná a cibule - snižuje vysoký krevní tlak, v cévním systému pročišťuje arterie i žíly od nánosu cholesterolu, a tím se podílí na prevenci infarktu a mozkové mrtvice. Česnek ve střevu působí jako přírodní antibiotikum. Extrakty z těchto plodin podporují trávení, vylučování žluči, optimalizují činnost tlustého střeva.

Červená řepa - především při problémech s poruchami krvetvorby. Obohacuje krev o železo a jiné prvky, aktivizuje buněčné dýchání, ředí krev, snižuje její hustotu.

Co na játra?

Ostropestřec – používá se při nemocech jater a žlučového traktu, při žaludečních a střevních poruchách, ženy jej mohou preventivně užívat k ochraně jater současně s hormonální antikoncepcí.

Co na močové cesty?

Petržel - působí na funkci žláz s vnitřní sekrecí a na uvolnění hladkého svalstva, dále na ledviny, na močové cesty a močový měchýř; je výborný jako vnitřní prostředek k pročištění pleti.

Co na oči?

Borůvky - pomocný prostředek pro regulaci množství cukru v krvi, použitelný v boji proti cukrovce druhého typu. Posiluje oční cévy, usnadňuje přísun okysličené krve do sítnice. Předchází šerosleposti, která je často s diabetem spojena (retinopatie). Posiluje oční barvivo. Zvyšuje toleranci vůči slunečnímu záření, radiaci obrazovek televizorů a počítačů, zlepšuje ostrost zraku, předchází únavě očí

Závěrem si neodpustím napsat, že tělesné zdraví souvisí se zdravím duševním, a proto je nutné vždy pečovat o tělo i duši současně. Takže pokud vyrazíte do přírody nasbírat léčivé plody nebo bylinky, uděláte dobře jak tělu, tak i duši.