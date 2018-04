Implantáty v letadle pískají aneb mýty o plastické chirurgii

Rty, uši, prsa, břicho, zadek... V současné době neexistuje prakticky jediná část těla, kterou byste si nemohli nechat upravit nebo kompletně "přešít." Plastická a kosmetická chirurgie se těší stále větší oblibě a podobný trend se očekává i do budoucna.

Znáte nejčastější mýty a polopravdy, které o plastických operacích kolují?

Mýtus: Plastiku využívají jen bohatí a celebrity

Plastické operace už dávno nejsou vyhrazeny jen pro bohaté a slavné osobnosti, ale ve stále větší míře je využívají i "normální" lidé.

Výzkum provedený letošního roku organizací International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) zjistil, že na celém světě působí v současné době téměř jednatřicet tisíc diplomovaných plastických chirurgů. Celkem bylo v loňském roce provedeno přes osm a půl milionu plastických operací a téměř devět milionů neinvazivních zákroků.

Největší zájem o plastické operace mají Američani, Číňané a Brazilci. Z Evropy Němci, kteří se v žebříčku umístili na šestém místě.

Pacienti nejvíc chodí na liposukci, následuje zvětšení prsů, úprava rtů a operace nosu. Z neinvazivních zákroků je nejžádanější botox a transplantace vlasů.

Nejčastěji plastiku podstupují lidé ve věku mezi pětatřiceti a padesáti lety a šestaosmdesát procent pacientů plastických chirurgů tvoří pracující ženy.

Podle studie realizované portálem Plastická-Chirurgie.info platí pro Čechy podobný trend a žebříček nejžádanějších operací je prakticky totožný jako v ostatních zemích světa.

Mýtus: Prsní implantáty v letadle pískají

Určitě už jste slyšeli spoustu zaručených historek o tom, že prsní implantáty praskají v letadle nebo při potápění. Při startu letadla a při přistávání pískají a jejich nositelky se musí vyhýbat většímu tlaku, při němž by opět mohly implantáty prasknout.

To všechno jsou ale nesmyslné pověry. Statistiky, které zveřejnil Institute of Medicine, uvádějí, že v průběhu sedmi let dojde k poškození sedmi procent solných implantátů a v průběhu pěti přibližně deseti procent silikonových implantátů.

Většinou jde však o mechanické poškození extrémního rázu, jako je například propíchnutí implantátu zlomeným žebrem, autonehoda a podobně. V letadle nebo při potápění implantáty rozhodně nepraskají ani nepískají.

Mýtus: Po plastické operaci nezůstávají jizvy

I když si mnoho lidí stále myslí, že je dokáže plastický chirurg "přešít" tak, aby vypadaly dokonale, skutečností zůstává, že plastická operace je operace jako kterákoli jiná a tudíž po ní vždy zůstávají jizvy.

Po zvětšení prsů může zůstat jizva pod prsy, kolem prsního dvorce nebo v okolí podpažní jamky. Jizvy zůstávají i po liposukci.

Žádný zodpovědný chirurg však před operací nemůže říct, jak přesně bude jizva po zákroku vypadat a smíření se s ní může být pro pacienta náročné.

Mýtus: Liposukce je lepší volbou než abdominoplastika

Liposukce je jednodušším zákrokem než abdominoplastika a zůstávají po ní menší jizvy. Jenže pro provedení liposukce je nutné splnit hned několik podmínek. Podle doporučení portálu Plastická-chirurgie.info je liposukce možná v případě, pokud je kvalitní kůže bez jizev, není jí nadbytek a svaly nejsou rozestoupeny.

Liposukce je častěji doporučována hlavně mladším lidem, jejichž kůže je pružnější a přizpůsobivější. Při liposukci se totiž odstraňují pouze tukové buňky a není při ní možné odstranit přebytečnou kůži a strie.

Při abdominoplastice se dosáhne zploštění břicha odstraněním přebytečného tuku a kůže a zpevnění břišních svalů. Provádí se například po těhotenství, nebo po drastickém úbytku váhy.

Mýtus: Prsní implantáty způsobují rakovinu prsu

Možnou souvislostí mezi prsními implantáty a vznikem rakoviny prsu se zabývala například rozsáhlá studie, kterou si nechal zpracovat National Cancer Institute. Nebylo prokázáno, že by prsní implantáty jakýmkoli způsobem podněcovaly vznik rakoviny prsu, či zhoršovaly její průběh.

Výzkumu se zúčastnilo čtrnáct tisíc respondentů a nebyl shledán žádný negativní vliv implantátů na lidské zdraví. Prsní implantáty nejsou překážkou ani při vyšetření mamografem.

Mýtus: Po liposukci nemůžete znovu ztloustnout

Rodíme se s určitým počtem tukových buněk a ten se během života nemění, tukové buňky se pouze mohou zvětšovat nebo zmenšovat v závislosti na vaší váze.

Pokud se jednou tukové buňky odstraní, jak je tomu v případě liposukce, jde o definitivní stav. Liposukce je tedy obzvláště účinná například u problematických partií těla, kde se tuk ukládá rychleji.

To ale rozhodně neznamená, že poté, co podstoupíte liposukci, již nemůžete znovu ztloustnout. Při nedodržování zdravého životního stylu totiž může zvětšit svůj objem tuková tkáň v "neodsátých" částech těla.