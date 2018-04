Implantát zaručí ženám jistý orgasmus

Doktor Meloy na svůj objev přišel, když jedné ženě přiložil při operaci k páteři elektrody s cílem zmírnit jí bolest. Pacientka v jednom okamžiku, ještě při vědomí, vykřikla a na otázku lékaře, co se děje, prý odpověděla: "Musíte to říci mému manželovi."

Stimulátor pro ženy, které obtížně dosahují orgasmu, se podle doktora skládá ze stimulačních vláken spojených s generátorem signálu, který má být "menší než krabička od cigaret" a implantoval by se pod kůži.

Doktor předpokládá, že by takovýto přístroj naprogramoval, aby byla nějaká mez pro jeho užívání. Ještě však neví, zda by tento limit měl být jedno použití denně nebo čtyřikrát do týdne. Zároveň předpokládá, že by přístroj téhož druhu vyzkoušel také na mužích, protože "není důvod, proč by nefungoval stejně".