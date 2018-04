Prokreslila jsem se do New Yorku, říká ilustrátorka Podzimková

Čtěte v úterý Velký rozhovor s Eliškou Podzimkovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes

Protestují fotografové, když jejich snímky pokreslíte?

Vůbec ne, oni mi fotky dokonce sami nabízejí a jsou natěšení, co s nimi udělám.

Vy sama nefotíte?

Už jsem k tomu taky dospěla, protože s cizími fotkami je problém s autorskými právy. Nepovažuju se za profesionálku, ale oko na to asi trochu mám. Fotit mě baví.

Eliška Podzimková Narodila se před 25 lety v Praze do rodiny výtvarnice a stavebního inženýra. I její dědeček byl výtvarník.

Vystudovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku, obor animace, po škole strávila déle než rok v New Yorku, kde pracovala pro New York Film Academy.

Její ilustrace se objevily v newyorském deníku Metro či v americkém magazínu Vogue, jako promo video je použil i šéfkuchař Jamie Oliver.

Své ilustrované fotografie vystavuje na instagramovém účtu @eliskap.

V současnosti spolupracuje se zpěvákem Tomášem Klusem na jeho turné Recyklus a s neziskovou organizací Můj nový život.

Jak vás napadlo ilustrovat fotky?

Musím na něco reagovat, bílá plocha mě paralyzuje, nevím, čím ji zaplnit. Když mám úplnou volnost, neumím si s ní poradit, potřebuju nějaké přesnější zadání. Pamatuju si, jak jsem dostala od táty první grafický tablet, nadšeně jsem ho zapnula, naběhl photoshop a já nevěděla, co dál. Proto jsem si našla fotky. Když je vidím, začne mi hlavou létat spousta nápadů, jak je doplnit o něco, co by tam třeba někdo jiný neviděl.

Svými obrázky jste zaujala i takovou celebritu, jakou je slavný kuchař Jamie Oliver. Nabídnul vám spolupráci?

Až nedávno mi došlo, že to byla moje první zakázka s ilustrovanými fotkami. Oslovil mě David Loftus, dvorní fotograf Jamieho Olivera, jestli nechci upravit nějakou jeho fotku. Když jsem uviděla tu, kde Jamie jede metrem, do okýnka vedle jeho hlavy jsem dokreslila zeleninu. Poslala jsem obrázek zpátky Davidovi a on byl tak nadšený, že ho přeposlal Jamiemu. Chvíli bylo ticho a dva měsíce nato mi volali z jeho managementu, abych ten obrázek rozhýbala v několikavteřinovou animaci u příležitosti Food Revolution Day, kampaně za zdravé stravování. Jamie si moji animaci vyvěsil na svůj Instagram a poslal mi děkovný e-mail.

Máte ho schovaný?

Mám, dokonce se ho ze mě nedávno snažili vylákat, ale nikdy ho nikomu nedám.

Ve světě jste prorazila ilustracemi fotografií New Yorku. Proč padla volba právě na tohle město?

Když mi bylo šestnáct, půl roku u nás doma bydlela Zoe, holka z Brooklynu, která sem přijela studovat v rámci programu Erasmus. Padly jsme si tak do noty, že ji dodnes považuju za svou americkou sestru. Po prváku na vysoké jsem za ní odletěla na prázdniny. Táta mě chytře navedl, že by bylo fajn se tam jen neflákat, takže jsem se přihlásila na měsíční kurz 3D animace. Říká se, že New York si buď zamilujete, nebo ho nenávidíte. Já jsem ten první případ. Když jsem se vrátila, bylo mi jasné, že se tam musím vrátit. Ve škole mě spousta věcí najednou štvala, nebylo nic, co by mě tady drželo. Žít v New Yorku byl můj sen a to, že se mi splnil, byla velká náhoda.