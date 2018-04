Ilona Csáková otěhotněla při natáčení. Už nechce přibrat 25 kilo

Ilona s nějakým tím kilem navíc bojovala už dříve. Vždy ji ovšem dostal jo-jo efekt. Podobně jako herečku Naďu Konvalinkovou, která v pořadu Jste to, co jíte hubla v minulé sérii. Ilonu naštěstí naučil pravidelně jíst její dvouletý syn.

"Naposledy jsem snídala, když jsem ještě chodila do školy. A teď mě naučil snídat můj syn Daniel a nedovedu si bez snídaně den představit," říká Ilona. Když za ní dorazil televizní štáb včetně doktorky Kateřiny Cajthamlové a odborníka na výživu Petra Havlíčka, připravila jim vajíčka na másle. Ilona se pochlubí, že doma cvičí na přístroji, který pomáhá rozehřát lymfatický systém.

Ilona Csáková Při výšce 175 cm váží 77,5 kilogramu, což je podle odborníků vzhledem k věku a stavbě těla celkem v pořádku.

"Ale jsem normální ženská. Když Daneček zatouží po bonbónku, tak si vezmu taky. Já mám to štěstí, že mě vaření baví, že mě to neobtěžuje," přiznává Ilona.

Kateřina vykládá, že ženy, které během těhotenství přiberou víc, než plánovaly, jsou obvykle matky, které byly před tím podvyživené a tělo si pod vlivem hormonů utvořilo to, co potřebuje. "Takže i pro další maminky, které se chystají na miminko, je důležité, aby znaly i před těhotenstvím svůj aktuální zdravotní stav," radí Kateřina.

Nepřejídám se, říká zpěvačka

Ilona popisuje svůj běžný stravovací den: k snídani pečivo s marmeládou, ke svačině bílý jogurt s marmeládou nebo banán či jiné ovoce, k obědu třeba jen polévka anebo malá porce jídla bez polévky. S miniaturní porcí pak pokračuje i při odpolední svačině a večeři, kdy si Ilona dá například dva malé krajíčky chleba s pomazánkou.

Kateřině se to moc nezamlouvá. "Tak to je málo, to je z těch ženských časopisů - malinké porcičky. A večeře, no to je málo. Večeře je jedno z hlavních jídel. Má to být velké množství jako oběd. Jen ne tak tučné a s menší přílohou," říká Kateřina.

Ilona ani nechce věřit tomu, že by jedla málo. Ale ráda se nechá poučit, aby věděla, jak na to, i když třeba vážení pokrmů ji odpuzuje.

Dcera by měla hlad

Petr Havlíček zkoumá Iloninu porci k snídani. "Takže to máme 100 gramů pečiva, 2 gramy margarínu, domácí marmeláda. Opravdu hodně, hodně sladká, přitom je to marmeláda meruňková a meruňky jsou kyselé, takže by měla být kyselá. Mám doma dceru, je jí šest let, a té by tato porce snídaně nestačila, měla by hlad. A tohle množství pití by jí taky nestačilo, byla by žíznivá," říká Petr.

Podle Kateřiny je snídaně jasným důkazem toho, že Ilona Csáková jí i pije málo. Například čaje by měl být aspoň litr. A taky víc sýra, ovoce, chleba.

"Vaše tělo, když nedostává energii, tak si jí musí vyrobit. Přicházejí na řadu stresové hormony, které energii vyrobí z vašich vlastních tkání, ale utlumí vám chuť k jídlu, proto nemáte hlad," vysvětluje Petr Havlíček.

Takovou stravou se zpomalí takzvaný metabolický obrat. A člověk sice přes týden shodí 200 gramů, ale přes víkend nabere 300 gramů. "Nikdo nic nepozná, ale později tu jsou najednou dvě, tři kila navíc," říká Petr. Jakmile se ovšem přidá strava a zároveň pohyb, metabolismus se zase roztočí a spalování se zlepší.

Osolená voda místo masa

Ilona dokonce pustí Kateřinu s Petrem do své ledničky. A odborníci na zdravou výživu si opět přijdou na své. Kromě jiných nevhodných potravin a poživatin objeví Kateřina například masný výrobek, který obsahuje 80 procent masa.

"Zaplatila jste 100 procent ceny za osmdesátiprocentní výrobek. A k tomu máte osolenou vodu zdarma," říká Kateřina. Petr zase našel olivy s tuňákovou náplní, kde je 0,8 g tuňáka na 100 gramů výrobku.

"A aby jeho chuť zvýraznili, tak tam dali zvýrazňovač chuti – glutamát sodný," ukazuje Petr. A Ilona je v šoku.

Kateřina pak na sušenkách ukazuje, jak jsou kvůli ztuženému tuku nezdravé - především pro malého Danečka.

"Zvýšený příjem jednoduchých cukrů ne úplně dobře prospívá mineralizaci kostry. Takže jsem si jistá, že toto pro rostoucí organismus ne. Dále taky na těchto chemických chutích vzniká závislost, takže potom potravina, která je nemá a má více například živin, děti neláká a chutná nevýrazně, protože tady v tom všem jsou ty zvýrazňovače chuti," vysvětluje Kateřina.

A zároveň přidává radu, co dětem dávat: "Ať se naučí mlsat ovoce a různé kvalitní sušenky. Pokud se naučí mlsat takto zdravě, je to nejlepší vklad do života."

Podle Kateřiny je Ilona Csáková klasická dietářka, která se bojí normálně jíst. Zpěvačka ovšem přiznává, že během dne různě uďobává dobroty spolu s dvouletým synem, což taky není ideální, byť to dělá většina matek.

Mléko a maso pro těhotnou Ilonu

"A pro všechny chci zdůraznit, že ten její pohyb třikrát 30 minut za týden je velmi málo. Každý den hodina pohybu na čerstvém vzduchu je základ zdravého způsobu života," říká Kateřina.

Ilona vzápětí oznámí, že je těhotná.

Vzhledem k tomu pak musí Petr Havlíček přepracovat její zdravý jídelníček. Například musí přidat bílkoviny a vápník. "Ten je potřeba na vývoj kostry dítěte a tobě při tvorbě mléka," říká Iloně.

Mnoho žen si pak stěžuje, že se jim při těhotenství zkazily zuby - protože vápník jim "sebere" dítě v jejich těle. Proto Petr doporučuje Iloně jogurty, tvrdé sýry, kefíry, zákysy. A pro získání dostatku železa červené maso.

"A nebál bych se nějakých vnitřností, například jater, ale mělo by to být v bio-kvalitě," upozorňuje Petr. "Vyhýbal bych se kuřecím nebo vepřovým játrům z velkochovu.

Trenér Martin pak Iloně upraví cvičební režim. Ilona by se měla vyhýbat různým poskokům a skokům. "Ten její cvičící stroj, co má doma, bych teď nedoporučoval. Je pro ni teď vhodné cvičení na balonu. V těhotenství je důležité zpevnění zad," radí Martin.

Místo přepadovky domluvená schůzka

Na dohodnuté schůzce v Praze kontroluje doktorka Kateřina cvičení a stravovací režim těhotné zpěvačky. "Cvičení zatím moc neprovozuju, necítím se totiž dobře. Na to ale ještě dojde," říká Ilona.

"K obědu jsem si dneska dala výživný vývar, hovězí steak s dušeným špenátem a grilovaným lilkem," dodala. Doktorka hned vytkla zpěvačce tučný vývar z kostí a také to, že jí chybí u jídla příloha. Tu si ale nedala vědomě, protože před obědem přinesl číšník chlebíček s vajíčkovou pomazánkou a Ilona neodolala.

Jako zdroj vápníku a všech potřebných vitaminů užívá zpěvačka mateřské vitaminy. Od toho ji ale zrazuje gynekolog i doktorka Cajthamlová. "Lépe je jíst vyváženou stravu, ta dodá těhotné ženě všechny potřebné živiny," upozorňují oba odborníci.

Setkání s Naďou

Při závěrečném sezení se zpěvačka potkala i s hubnoucí Naďou Konvalinkovou, která stále dodržuje doporučený jídelníček a je spokojená.

Výživový specialista Petr Havlíček i doktorka Cajthamlová nabádají všechny nastávající maminky, aby dostatečně jedly. I když si totiž Ilona myslí, že za přibírání v těhotenství nemůže jen jídlo, ale také genetika a zadržování vody, doktorka ji rychle vyvádí z omylu.

"Víte, proč většina žen v těhotenství přibere? Je to ze strachu. Jedí málo, nedostatečné množství bílkovin a příloh. A pak mají chuť na sladké. Tělo, které totiž nedostává pravidelně dostatečný přísun těch správných živin, samozřejmě hromadí tuky navíc a samozřejmě trpí ledviny. Prosím, zvlášť když jste teď těhotná, jezte maso, přílohu a zeleninu v dostatečném množství."