IDNES rozdával letenky a hračky

Šťastnou výherkyní adventního kalendáře se stala LUCIE ŠTĚPÁNKOVÁ z Prahy a podle vašeho přání jsme potěšili hračkami v hodnotě 5 tisíc korun děti z Dětského domova Charlotty Masarykové v Praze 5-Zbraslavi.

Přáli jste si potěšit děti bez rodin

Tak jako vloni i tentokrát splnila redakce jedno z vašich přání, o které jste si na stránkách iDNES napsali. "Úplně nejvíc bych si přála, abys nadělil dárečky dětem bez domova a rodiny," píše Ježíškovi osmadvacetiletá Lucka Vinšová a něco podobného si přál také třiadvacetiletý Petr Nový, oba z Prahy.

"Ahoj ježuro, já ani tak nic nutně k životu nepotřebuji, takže můj dárek, třeba nějaké pěkné hračky, pošli do nějakého dětského domova," napsal.

Jejich přání bylo v pondělí 22. prosince splněno. "Děkujeme mockrát iDNES i čtenářům," vzkázala při přebírání daru vrchní sestra Věra Helclová.

Přání čtenářů byla různorodá, od těch nejskromnějších dětských mazlíčků až po zaplacení dluhů za novou střechu, či pobytů v exotické zemi. Ježíšek dostal přání potřebná:"Krb nebo krbová kamna.Je mi neustále velká zima a jsem sama. Věřím,že alespoň teplo a praskající ohně by mě dokázalo rozehřát a nebylo by mi samotné tak smutno," i zbytná:"Co takhle kožené kalhoty???".

Někdo chtěl ložní prádlo s ledním medvědem, jiný třeba strávit 24 hodin s televizním redaktorem Martinem Jazairim. "Rotoped!! Už se na sebe nemůžu koukat a co hůř: můj partner taky ne," psali jste. Další chtěl "metrák granulí a konzerv pro mé čtyřnohé miláčky," vstupenky na muzikál Excalibur, předplatné MF DNES, či "už žádnou povodeň do Karlína a nový mrazák, který mamince spolu s celým bytem vloni uplaval." K unikátním patří také prosba o příspěvek na zasklení lodžií. "Ruší mě hluk z hypermarketu TESCO:("

Nejlepších proseb bylo z celkových 2 141 přání hodně, ale těch nezištných, určených někomu jinému, už méně. "Ještě než jsem se rozhodl Ježíškovi napsat jsem si říkal kolik tam bude přání pro děti v dětských domovech a pro zvířecí útulky. Jenže opak byl pravdou, po několika minutách pročítání jsem na své přání zapomněl a dal přednost hračkám pro děti," tvrdí Petr Nový, jehož přání jsme vybrali, a dodává : "Na zvířecí útulek jsem nezapomněl, ten vyřídím osobně." Sám za nejhodnotnější dárek, který kdy dostal, považuje vánoční setkávání s celou svou rodinou. "Nic netrvá věčně, proto tyto pro mne významná setkání jsou mnohem hodnotnější než ten nejdražší dárek, který si můžu dovolit koupit."

Lucii Vinšovou napadlo právě takové přáníčko prý nejspíš proto, že právě v tyto dny by měli mít všichni pocit, že je má někdo rád a že na ně někdo myslí. "My, co máme rodiny a jsme v okruhu svých bližních, si mnohdy ani neuvědomujeme a nedoceňujeme, jak hodně máme v porovnání třeba právě s těmito dětmi,"domnívá se. Za nejkrásnější dárek považuje ten, který je darován z lásky a se snahou potěšit a překvapit. "Zvlášť si vážím dárků, které jsou vyrobeny a do kterých člověk investoval speciální úsilí, čas a práci," míní Vinšová.