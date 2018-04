iDNES naděloval dárky

15:53 , aktualizováno 15:53

Redakce iDNES se alespoň na chvíli proměnila v Ježíška. Dvěma čtenářům nadělila dárky - mobil a letenky do New Yorku.

Oba si však "nadílku" museli zasloužit. První tím, že napsala pěkné vánoční přání, získá za něj mobilní telefon 5210. Druhý byl nejlepší ve vánočním kvízu - vyhrál dvě zpáteční letenky do New Yorku.