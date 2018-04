Ideálním partnerem je pro většinu žen herec Jake Gyllenhaal

Základní vlastnosti nikoho nepřekvapí, ideální milenec musí být čistotný, hladce oholený, dobře vypadat a řídit stříbrný mercedes, ale být také vyšší než 178 centimetrů. Modrým očím, krátkým hnědým vlasům a středně vypracované postavě odpovídá herec Jake Gyllenhaal.

Ideální milenec musí zbožňovat domácí miláčky, jen jediné procento žen by přijalo muže, který psy a kočky nesnáší. Musí umět v pravý čas nabídnout ženě sklenku výtečného vína, pozvat ji do divadla či překvapit večeří v půvabné restauraci. Volný čas by měl trávit v moderních džínách a kvalitním tričku, měl by mít svalnatou, asi 80 kilogramů vážící postavu a měl by být dobře zajištěným lékařem či právníkem.

Důležité jsou také zkušenosti se vztahy. Ideální muž má za sebou tři dlouhodobé vztahy, ale ne víc než šest sexuálních partnerů. Rozhodně nemůže být ženatý a neměl by mít ani děti. Univerzitní vzdělání je rozhodně velkým plusem, zatímco kuřáci a milovníci fotbalu výrazně ztrácejí na atraktivitě.

„Ženy shánějící na našich stránkách muže určitě vědí, co chtějí, a neostýchají se to mužům dát vědět. Hledají muže stejným způsobem, jako si vybírají hypotéku, prohledávají internetové stránky, říkají jasně, co hledají, a srovnávají, co je k dispozici,“ uvedl pro britský list Daily Mail David Brown, ředitel Ukdating.com.

Jen dvě třetiny žen však prý hledají skutečně ideál. Třetina dívek a dam má zájem o muže obyčejnější, s chybami. Smysl pro humor je důležitý pro 68 procent žen, mazlivé typy chce 21 procent z nich a 16 procent hledá holohlavé typy ve stylu Bruce Willise.