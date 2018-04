Ideálního partnera potkáváme s pravděpodobností 1 ku 285 tisícům

Podle výpočtů odborníka z univerzity v Coventry sice Británie obsahuje třicet milionů žen, ale jen šestadvacet z nich prý by mohlo být jeho ideální partnerkou. Šance, že člověk potká toho pravého je 1 ku 285 tisícům.

Třicetiletý matematik Peter se do studia pravděpodobnosti nalezení ideální partnerky pustil po letech bez lásky. A svou odbornou práci nazval příznačně: Proč nemám přítelkyni. K výpočtu použil známou Drakeovu rovnici, jíž se odhaduje pravděpodobnost existence mimozemských civilizací.

Backus začal s výpočtem tak, že do rovnice dosadil počet žen ve věku 24 až 34 let, které žijí v jeho domovském Londýně a jsou svobodné a štíhlé.

"Je tu jen 26 žen, s nimiž bych mohl mít skvělý vztah. Takže když si vyrazím v Londýně v noci do baru, mám šanci, že ji potkám asi 0,000 003 4%. To je tedy pravděpodobnost 1 ku 285 tisícům a to není nic skvělého," uvedl Backus.

Drakeova rovnice N = R* x Fp x Ne x Fi x Fc x L prý spočetla také pravděpodobnost existence jiných civilizací v naší galaxii. Mělo bych jich v Mléčné dráze být až deset tisíc.

"Závěry mého výzkumu mohou možná pro osamocené lidi znít dost depresivně, ale dobrou zprávou pro nezadané je, že to není jejich chyba!" dodal Backus.