Ideální žena podle mužů: krásná violoncellistka s láskou k fotbalu

Šimon, 27 let, student, zadaný

Ideální žena je plná kompromisů. Pro mě je to určitě slečna, která je atraktivní, protože jinak by si jí samozřejmě člověk nikdy nevšiml, ale ne na úkor její inteligence a intelektu. Což si myslím, že dneska je bohužel většina případů... Ale myslím si, že když má slečna vnitřní kouzlo, spojené se špetkou atraktivity a inteligence, tak je ideální.

Filip, 33 let, podnikatel, svobodný

Já bych si přál ženu, která by mě měla ráda takového, jaký jsem. A já ji měl rád takovou, jaká je ona. To je můj sen.

Roman, 29 let, architekt, zadaný

Pěkná (nemusí být nejhezčí), hodná, starostlivá, chytrá (víc než průměr). Hlavně aby chtěla velkou rodinu.

Štěpán, 26 let, student, svobodný

Jako elfka Galadriel, i když bych s ní nechtěl mít nic společného, protože je příliš strašidelná... Něco jako ideální žena neexistuje. Stejně jako neexistuje ideální muž. Jsou jen konkrétní jedinci a člověk se s tím musí smířit a akceptovat je.

Vojtěch, 22 let, student, svobodný

Když se přenesu přes vzhled, tak je pro mě maximálně důležitým testem to, jak dlouho vydrží sledovat mě a mého kamaráda při hraní stigy - neni to vtip, 3 góly málo, 5 je OK. Já fakt nevím, oči krasné, nohy Nikole Kidmanové, aby byla chytrá - selsky, nenaučeně, aby hrála na violoncello a každej pátek chodila s kámoškama na fotbal.

Martin, 35 let, podnikatel, zadaný

Aby byla krásná, dost na to, aby mi ji všichni kamarádi záviděli. Aby se mnou lezla po skalách, ale taky se potápěla. Aby si někdy něco přečetla, něco jinýho než bulvár. Aby milovala steaky a uměla je i sama připravovat. Aby chtěla děti, aby se se mnou ráda milovala, kdekoliv a kdykoliv. A aby nebyla zrzavá.

Tomáš, 30 let, na volné noze, svobodný

Aby mě poslouchala a myslela si, že jsem dobrej ve všem, co dělám. Bylo by moc fajn, kdyby uměla vařit. A byla hezká a chytrá. Já nevím, nějak nemám v poslední době štěstí, tak by mi to asi už i stačilo.

Tomáš, 25 let, podnikatel, svobodný

Mám rád holky hubený a tím myslím, že když někdo o nějaké říká, že je hubená, tak já bych chtěl ještě hubenější. Dlouhé vlasy chci a barva je mi fuk. Aby byla něčím zajímavá, co mě na ní zaujme, ale nevím, co to přesně je. Ať to hlavně není zmalovaná čúza. Raději přirozenou, ale starat se o sebe může, to jo. A rozhodně mladá s malými ňadry.

Jirka, 28 let, barman, zadaný

Musí se usmívat, být přirozeně praštěná a měla by mě mít ráda!

Jan, 40 let, manažer, svobodný

Ideální žena je anděl v kuchyni a ďáblice v ložnici.



Petr, 46 let, ředitel, svobodný

Ideální žena vypadá jako první Bond girl Ursula Andressová, umí skvěle vařit a snese moji občasnou náladovost. Vlastně pokud mne dokáže delší dobu snést, tak ani netrvám na prvních dvou bodech.



Karel, 27 let, hudebník, zadaný

Pro mě je ideální žena tak trochu kariéristka, profesionálka. Nic mě nepřitahuje víc než žena, která si jde za svým cílem. O to víc si pak vážím toho, že mi věnuje svůj čas.