Muži chtějí ženu krásnou, úspěšnou a sobeckou, tvrdí sexuoložka

Vědci totiž odhalili jeden konkrétní, který má záletnictví na svědomí. „Čím vícekrát se tato varianta genu objevuje v genetickém kódu jedince, tím má větší sklon k promiskuitě. V žádném případě však nejde o omluvenku pro promiskuitu,“ říká v rozhovoru pro týdeník Téma sexuoložka Laura Janáčková.

Titul jedné vaší knihy hlásá, že Muži chtějí potvory. Proč myslíte?

Často se ve své praxi potkávám se ženami, které byly tak hodné a obětavé, že ve vztahu někdy zapomínaly na sebe. Na prvním místě byla rodina, manžel, děti a na ně samé nezbyl čas. Manžel si rychle zvykl na servis a dokonalou péči a vše ostatní mu přišlo samozřejmé. A protože muž je vizuálně vzrušivý, vkradlo se do jeho života srovnání s jinou, většinou mladší a atraktivnější ženou, a současně s ním i nevěra. Potvory byly pak ty, které ve vztahu vždy profitovaly a uměly přesvědčit muže, že jsou stále žádoucí a jedinečné. Proto jsem se rozhodla napsat návod na to, jak se stát potvorou.

Jak na to?

V knize je uvedena definice milé a laskavé potvory podle popisu mužů samých. Ti říkají: „Je to KUS.“ Což v překladu znamená: Krásná, úspěšná, sebevědomá, sobecká a sexy. A tou se asi musí ženy stát, aby si jich muži vážili a stále po nich toužili.

Po jakých mužích naopak touží ženy?

Kritéria výběru nezměnila ani rozsáhlá emancipace žen. Preferují ty, kteří jsou ve společenské hierarchii nad nimi. Potřebují k nim totiž vzhlížet za jejich výkon a to ve všech oblastech. Při výběru partnera dávají podvědomě přednost mužům, kteří mají dostatečný zdroj příjmů a jsou ochotni se o ně dělit.

Rozdílný pohled na frekvenci sexu tvoří gros problémů, které se v ložnicích řeší. Jsou tady stěžovatelé častěji ženy, nebo muži?

Rozdílný není jen pohled na frekvenci, ale již na samotný sex. Muži si pod tím pojmem většinou představují soulož. Ženy spíš to před tím a potom. Pak je logické, že muži opravdu chtějí více souložit, ale potřeba milování a mazlení je častější u žen. Takže často se v ordinaci setkávám se ženami, které muž nepohladí, nepomazlí a nepolaská. A naopak s muži, kterým vlastní žena nedopřeje mít častěji penis v její pochvě. Jenže většina žen „ho“ tam mít nepotřebuje, protože 70 procent má klitorální orgasmus. K jeho dosažení potřebují spíše to, co je před a po sexu. Tedy jiné praktiky. A to ti muži ne vždycky dělají. A pak u řady žen se orgasmus přece odehrává i v hlavě.