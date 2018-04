Ideální penis? Vědci zkoumali, co se ženám líbí

Málokterá žena asi bude překvapena výsledky tohoto výzkumu. Délka penisu je podle výsledků výzkumu zveřejněného v Žurnálu sexuální medicíny až mezi posledními věcmi, co na něm ženy zajímá.

Tři vědci z Univerzity v Curychu se ptali 105 dívek a dam ve věku od 16 do 45 let. Délka penisu je možná důležitá pro mužské sebevědomí a to, jak se cítí ve sprchách a převlékárnách, ale podle výsledků je ženám vcelku ukradená.

Co zajímá ženy na penisu?

I penis dokáže udělat na ženu celkový dojem, a to je právě to, na co hledí většina žen všech věkových kategorií nejvíce. Nejde jim o jednotlivosti, ale o výsledný kosmetický dojem. V očích a myslích dotázaných pak v důležitosti následuje vzhled pubického ochlupení, šířka údu a vzhled jeho pokožky.

Ve druhé půlce výsledné tabulky se pak ocitl tvar žaludu, délka penisu, následována vzhledem varlat a šourku. Nejméně důležité ženám přišlo to, kde na penisu ústí mužům močová trubice.

Proč to zkoumali?

Přitom právě poslední bod byl hlavním důvodem, proč výzkumníci s dotazováním žen začali. Chtěli ulevit mužům trpícím hypospadií. Při této odchylce močová trubice muže končí na spodní straně penisu namísto špičky žaludu. Mnoho z takto stavěných mužů má pocit, že se ženám bude i po korektivní operaci jejich penis zdát abnormální a zbytečně se trápí studem.

Ve druhé části výzkumu nechali proto lékaři ženy porovnávat fotografie penisů a podle výsledků mohou být muži s hypospadií klidní. Ženy na nich nepozorovaly nic výrazně odlišného ve srovnání s penisy obřezaných mužů.

Co je podle vás nejdůležitější na vzhledu penisu? celkem hlasů: 3345