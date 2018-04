Ideální partner? Určitě ne bordelář, despota a škudlil, říkají ženy

Vyslechnuto na Facebooku: Michaela: "Hluchý, němý, bohatý." Iruš: "Věrný, hodný, hezký." Kristýna: "Krásný, věrný, upřímný." Petra: "Věrný, vtipný, společenský = ANO, hloupý, nudný, sobecký = NE." Lucinka: "Věrný, se smyslem pro humor, žádnej suchar, a aby se dokazál postarat o rodinu. A když bude hezkej a bohatej, tak jako bonus dobrý" Verunka: "Tolerantní, věrný, milující. Nechci, aby mi lhal, neměl na mě čas a využíval mě." Dominika: "Věrný, tolerantní, zábavný."

Zajímalo nás, jaké nároky mají na svého partnera české ženy. Měl by být spíš laskavý milovník, zodpovědný otec, zábavný bonviván, šikovný kutil nebo snad velkorysý svůdce?

A tak jsme se zeptaly našich čtenářek na webu, Facebooku i žen v našem okolí, jaké vlastnosti by měl mít podle nich ideální partner a přes jaké vlastnosti by se naopak nikdy nepřenesly.

Věrnost a spolehlivost vedou

Některé vzaly anketní otázku jako možnost vyslovit své přání. "Muže prosím chápavého, tolerantního, inteligentně humorného," napsala třeba do našeho diskusního fóra Kavárnička čtenářka s nickem CZDanda. "Jako bonus by mohl mít příjemný hlas. Neměl by být lakomý, prolhaný a zbytečně podezíravý."

Jiné zase využily příležitosti k vypíchnutí kladných vlastností svého manžela: "Na svém muži si nejvíce cením osobitého smyslu pro humor, tolerance a potřebného nadhledu i v obtížných situacích," odpověděla spontánně matka dvou dětí Mia.

"Měl by být (v mém případě mám to štěstí, že je) ohleduplný, laskavý a sebevědomý," pochlubila se další šťastně vdaná a taktéž dvojnásobná máma Alexandra.

Despota, mamánek, lenoch? Nebrat!

Také další dotázané ženy a dívky se víceméně shodly na tom, že ideální partner by podle nich měl být především spolehlivý, tolerantní a cílevědomý.

Zato na pomyslném žebříčku negativních vlastností skončili vedle gamblerů, lenochů a alkoholiků nejčastěji také nevěrníci, despotové a uzurpátoři nebo škudlilové, mamánkové či nepořádníci. Zde jsou vybrané odpovědi:

Jaké vlastnosti jsou u partnera nejdůležitější?

Petra, 33 let: "Potřebuju zodpovědného, spolehlivého a milého partnera. Samozřejmě mě musí něčím přitahovat."

Lucie, 38 let: "Spolehlivost (můžu se na něj spolehnout v zásadních věcech). Ochota (naslouchat, tolerovat, trávit a organizovat s námi volný čas). Schopnost zabezpečit rodinu."

Vendula, 28 let: "Spolehlivost (dochvilnost plus to, když něco slíbí, tak to dodrží). Cílevědomost (to, že necepení doma a je úspěšný v práci, případně má zajímavý koníček, který ho obohacuje). Galantnost."

Lucka, 32 let: "Pevné nervy a klidnou povahu, úctu k rodině a velký smysl pro humor."

Michaela, 34 let: "Spolehlivost a zodpovědnost."

Kamila, 32 let: "Spolehlivost, upřímnost, určitá dávka tolerance."

Veronika, 38 let: "Důležité ve vztahu je: vzájemná tolerance, důvěra, sexuální přitažlivost, smysl pro humor, stejné zaliby."

Lucie, 33 let: "Velkorysý, vtipný, věrný."

Jaké vlastnosti byste naopak nedokázala vystát?

Petra, 33 let: "Rozhodně nesnesu arogantního despotu."

Vendula, 28 let: "Záletník (stačí i to, když se přespříliš rád obklopuje ženskou společností). Lhář/sedmilhář/Baron Prášil. Příliš urputný (nenechá vám žádný prostor a až příliš tlačí na pilu)."

Michaela, 34 let: "Lenost a egoismus."

Mia, 36 let: " Rozhodně bych vedle sebe neustála sobce, šovinistu a mamánka, který nemá svoji hlavu."

Kamila, 32 let: "Lhostejnost, nezodpovědnost."

Lucie, 38 let: "Vadila by mi nespolehlivost a neschopnost postarat se o rodinu, plus bych mu nikdy neodpustila nevěru, kdybych se to dozvěděla. Vím, že se může stát nějaký úlet, ale nechci to vědět, protože bych mu nebyla už schopná věřit."

Veronika, 38 let: "Asi bych se nepřenesla přes: bordelář, neupřímný, kamarádi na 1. místě a suchar."

Lucka, 32 let: "Lenost, lenost, lenost."

Alexandra, 34 let: "Přes co by nejel vlak: netolerance, sobeckost, jakýkoliv náznak despoty."

Lucie, 33 let: "Škudlivý, nevěrný, suchar."