Matematička umí ideální palačinku: 100- [10L- 7F+C(k-C)+ T(m-T)]/(S-E)

Doktorka Faircloughová přišla s tím, že stejně jako chutné těsto je důležitá také teplota pánve. "V první řadě musíte rozehřát na pánvi olej a teprve když začne lehce kouřit, můžete nalít směs," říká matematička.

Těsto podle ní nemůže být moc vodnaté, to se pak placka rozpadá na kousky, ani v něm nesmí být žádné hrudky. "Směs by měla 20 minut stát, aby měla mouka čas se vstřebat do mléka. Těsto má správnou konzistenci, pokud ze zvednuté lžíce jen lehce stéká," tvrdí a přidává svou radu na dochucení: "Palačinku podávejte vařící mimo pánev, s cukrem a citrónem."

Vzorec pro ideální palačinku vypadá podle matematičky Ruth takto: 100 - [10L - 7F + C(k - C) + T(m - T)]/(S - E). Čím více se pak výsledek blíží hodnotě 100, tím je palačinka lepší (více zde).

L zastupuje počet bublin v litém těstě (0)

F je počtem obrácení palačinky (100)

C se rovná konzistenci těsta (10)

k je ideální konzistencí těsta (5)

T je teplota pánve (375 Fahrenheitů, 191 stupňů Celsia)

m je ideální teplota pánve (377 Fahrenheitů, 192 stupňů Celsia)

S je čas odpočinku těsta před smažením (30 vteřin)

E je čas odležení palačinky před konzumací (0 vteřin)