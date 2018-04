Ideální obuv na léto? Baleríny ani žabky to nejsou. Mohou naopak škodit

„Je velmi důležité zvážit, jestli jsem u moře, u bazénu, ve městě, nebo jsem třeba v práci či popobíhám po městě. K tomu účelu potom směřuji danou obuv. Ne vždy je totiž módní obuv správná pro naše nohy,“ říká Marie Součková ortopedka a prezidentka České podiatrické společnosti.



Nohy jsou v létě více namáhány a otékají, takže mohou na povrch vyplout i další potíže, které se nám daří v zimní obuvi schovat. „Dalším problémem je přetížení, hlavně při sportovních aktivitách, které jsme dosud nevykonávali,“ říká podiatrička.

Křížem krážem v sandálech

Pokud nejsme trénovaní a jdeme v nevhodné obuvi na turistický výšlap, zvyšuje se riziko, že si přivodíme stresovou zlomeninu. Potíže budeme mít i v případě, že máme příčně plochou nohu a celý den budeme ve špatně zvolené obuvi chodit po městě. Objeví se bolesti, otoky nebo pálení.

Co si tedy obout v horkých letních dnech, abychom předešli případným problémům? Křížem krážem po městě nebo na menší turistický výlet se můžeme vydat ve sportovních sandálech. Boty by měly mít dobře koncipovanou patní oblast, aby v ní pata byla ukotvena. Zadní patní segment by měl být zpevněný, zároveň by měl mít určitou přiměřenou ohebnost a zvýšenou platformu.

Jak vybírat vhodnou obuv Zkontrolujte ohebnost boty. Nejohebnější má být v oblasti prstních kloubů. Noha by měla být zakotvena v patní oblasti, aby nám neklouzala. Podpatek by měl být dostatečně pevný a vysoký. Nikoliv však příliš. Dámská obuv by neměla mít podpatek více než 4 cm, dětská pak více než 5 mm. Volte zdravotně nezávadný materiál, ve kterém se vaše nohy nebudou přehnaně potit a zapařovat. Vhodné jsou zejména přírodní materiály jako useň, bavlna, len. Nevhodná obuv může způsobit bolesti, otoky, otlaky, propad klenby, kuří oko, zarostlé nehty či deformace prstů.

Pozor však na módní sandálky a žabky. „Naše noha by určitým způsobem měla být upnutá v patní oblasti tak, aby se správně odvíjela. V botě, která nemá držení paty, noha klouže, protože držení chybí. To vede k tomu, že začneme našlapovat úplně jiným způsobem,“ vysvětluje Marie Součková.

Žabky do města nepatří

Oblíbené žabky se tak hodí pouze na krátký přesun z hotelového pokoje na pláž. „Samozřejmě nejsou vhodné na návštěvy pamětihodností,“ naráží podiatrička na hojně rozšířený zlozvyk některých turistů.

Další z „nebezpečných“ trendů jsou i balerínky. „Bota, která se ohýbá o 180 stupňů, není vlastně ani botou. Lepší by bylo chodit raději bos,“ komentuje ortopedka skládací střevíčky do kabelky. Ani oblíbené plastové melissky u ní neobstály. „Tato obuv využívá sice paměťové stélky, je ale z neprodyšného materiálu. U lidí se zvýšenou potivostí to může být problém. Navíc má poměrně velkou flexibilitu, noha v ní klouže a není ukotvená. Na celodenní nošení bych je rozhodně nedoporučovala.“

Vložky do bot pomáhají k pohodlí

Pokud si nedokážeme představit léto bez podpatků, vhodné jsou ty, které mají podpatek vysoký maximálně čtyři centimetry. Jinak hrozí, že budeme nadměrně zatěžovat nárty. „Může nám pomoci vložení stélky. Vnitřní část se v oblasti klenby zvedne a umožní naší noze větší komfort,“ radí podiatrička. Vhodnou volbou je bota na platformě, která má pevný a stabilní podpatek. Rozdíl mezi výškou podpatku a špičkou se tak dorovnává.

Ideální boty na léto jsou boty, které opisují klenbu naší nohy a dobře na ni přiléhají. Existují i sandály či pantofle s vyjímatelnou stélkou. „Dotyčný si může do boty vložit stélku svoji, kterou má předepsanou lékařem, a využít i elastického strečového materiálu. Dají se v ní krásně skrýt deformity, jako jsou třeba vbočené palce,“ uzavírá Marie Součková.