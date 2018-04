Ideální je spát osm hodin denně. Ne více, ani méně

Málo i naopak hodně hodin spánku zvyšuje podle expertů zdravotní rizika. Optimální je zlatá střední cesta, za kterou odborníci považují 7 až 8 hodin spánku denně pro dospělého člověka.

Spánek delší než devět hodin nezpůsobí pouze celodenní únavu a malátnost, ale rovněž zvyšuje riziko vzniku chronických stavů jako je obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak a kardiovaskulární choroby.

Ideální je spát 8 hodin denně

"Sedm až osm hodin spánku každou noc se zdá být ideálním množstvím k maximalizování zdravotních výhod a minimalizování rizika kardiometabolických onemocnění," říká spoluautor studie doktor Orfeu Buxton, vědec ze spánkového oddělení v nemocnici v Bostonu.

Doktor Buxton a jeho kolegové analyzovali data od více než 56 tisíc dospělých Američanů, kteří se zúčastnili národního zdravotního průzkumu.

Výsledky ukázaly, že spánek kratší než šest hodin a delší než devět hodin byl v porovnání se spánkem mezi sedmi a osmi hodinami za noc spojen se zvýšeným rizikem výskytu chronických onemocnění, včetně obezity, cukrovky a vysokého krevního tlaku.

Délka spánku ovlivňuje zdraví

"Obezita, cukrovka a kardiovaskulární onemocnění jsou mezi hlavními příčinami úmrtí ve Spojených státech," vyjádřil se spoluautor studie Enrico Marcelli, profesor z oddělení sociologie ze Státní univerzity v San Diegu.

"Tato zjištění zdůrazňují, jak důležitou roli hraje spánek pro zdraví a ukazují, ze spánek může mít větší vliv na tyto chronická onemocnění než strava nebo cvičení."

Nedostatek spánku = obezita

Na vzniku nadváhy a později obezity může mít vliv především spánková deprivace, což nedostatek normálního množství spánku.

"Vypadá to, že tělo reaguje na spánkové omezení vyžadováním si více paliva, což může vést k přejídání a potencionálně k obezitě," vysvětlil doktor Buxton.

Při spánkové deprivaci nejen že budete mít potřebu více jíst, ale také budete mít chuť na nezdravé jídlo, které není nijak výživné, ale obsahuje hodně kalorií. Málo spánku tak podle doktora Buxtonu může vlastně změnit váš metabolismu.

"Vypadá to, že málo spánku je spojeno s metabolickými změnami," řekl Buxton.

Při laboratorních testech se ukázalo, že jedinci s omezeným spánkem tíhly k metabolickým změnám a rovněž změnám v glukózovém metabolismu, což může v budoucnu vést až k obezitě.

Málo spánku může také tělo vnímat jako stresový stav, což je opět cesta k nárůstu hmotnosti.

Doktorka Jana Klauerová z Centra výzkumu obezity z New Yorku to vysvětluje tím, že při stresu se vylučuje hormon kortizon, který způsobuje postupné uvolňování inzulínu a ten zase podporuje ukládání tuků.

Hrozí zvýšené riziko cukrovky

Nedostatek spánku však může způsobit i větší a nenávratné změny než jen pár centimetrů v pase navíc.

"Příliš málo spánku nepříznivě ovlivňuje hodnoty glukózy v těle, takže jsou vyšší a lidé jsou tak více odolní vůči glukóze a více náchylní k cukrovce, pokud spí méně," vysvětluje doktor Sanjay Patel z Harvardské lékařské školy.

Doktor Buxton k tomu doplnil: "Notorické omezení spánku může hrát velmi důležitou roli při zvyšování rizika cukrovky v pozdějším životě, zvláště pokud je udržováno mnoho let. Není to něco, co vás dostihne během týdne nebo dvou, ale něco co během pár dekád může zkrátit váš život."

Kvalitní spánek pomáhá při cvičení

Zatímco málo spánku může vést k přibírání na váze a dalším zdravotním problémům, dostatek kvalitního spánku vám naopak usnadní cvičení a pomůže udržet štíhlou postavu.

Doktorka Klauerová vysvětluje, že po kvalitním hlubokém spánku se probudíme osvěžení a s chutí si zajdeme zaběhat nebo zacvičit.

Navíc jedno pomáhá druhému – lidé, kteří pravidelně cvičí, také lépe spí. Kvalitní spánek tedy může kromě správného metabolismu přispět ke zdravějšímu způsobu života.

Podle doktora Patela je spánek spolu s pravidelným cvičením a zdravou stravou dokonce základním prvkem správného životního stylu.