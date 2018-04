I vlákniny s mírou, radí britský expert

Naráží na studie některých odborníků, podle nichž je prospěšnost vláknin pro lidské zdraví sporná; někteří vědci dokonce zastávají názor, že vlákniny rakovinu tlustého střeva ještě zvyšují. Dr. Goodlad upozorňuje, že právě tyto negativní názory na vlákniny byly často napadány a měly malou publicitu.

Vlákniny se jako součást zdravé výživy doporučují od 70. let, kdy bylo zjištěno, že u Afričanů žijících na venkově se rakovina tlustého střeva vyskytuje mnohem méně než u lidí v průmyslově vyspělých zemích. Odborníci to vysvětlovali právě tím, že Afričané konzumují víc potravin bohatých na vlákniny.

Nyní se však objevují názory, že pokud vlákniny hrají pozitivní roli ve výživě, pak to není ani tak kvůli tomu, co obsahují, jako kvůli tomu, co lidé potom nekonzumují - tedy tuk a velké množství kalorií.

Doktor Goodlad nicméně nadále doporučuje zařadit do jídelníčku vlákniny, ovšem v mírném množství, aby byly vyváženy také dalšími potravinami. Vlákniny by se měly konzumovat především v jejich přirozené podobě.

"Dával bych přednost ovoci a zelenině před obilninami," prohlašuje britský expert. Tradiční rada "všeho s mírou" je podle jeho názoru i v případě vláknin na místě.