I vaše děti byly počaty při souloži, hájí sexuální výchovu Bára Nesvadbová

Půldruhé hodiny jsme si povídali o sexu. Pětatřicetiletá spisovatelka Barbara Nesvadbová se podivovala, že šest tisíc rodičů sepsalo petici proti sexuální výchově na školách. "Začala bych hned v první třídě. To se přece ještě děti nestydí. Nechápu, že dnes dělá někdo ze sexu tabu, když není tabu stárnutí ani smrt."

Její knihy nedostatkem intimních scén netrpí. Ve fejetonech vystupuje jako taková česká verze Carrie Bradshawové ze Sexu ve městě. Puritánství se jí příčí odmala. "Jsem vymazlená dvěma psychiatry, povídali jsme si o všem," říká o rodičích. Podobně vychovává i dceru Bibianu, která půjde do druhé třídy.

V zasedačce pražského nakladatelství Stratosféra, kde Nesvadbová šéfuje časopisu Harper’s Bazaar, jsem si nemohl nevšimnout nástěnky, na které byly dva obrázky: kosočtverec a rozpůlené srdce. "To kreslila Bibča. Tedy ten druhý," pravila s úsměvem Nesvadbová. Její sedmiletá dcera Bibiana si tady občas hraje. "Tohle kreslila, protože ji opustil chlapec. Přestal se s ní bavit. Zamiloval se totiž do jiné holčičky. To bylo její první velké zklamání, ale už si zase povídají. Naštěstí."

Zvládla byste učit děti sexuální výchovu?

Vůbec ne, jsem laik. Nedovedu si představit, že bych s klidnou tváří předstoupila před sedmáky a bavila se s nimi třeba o masturbaci. Ubozí učitelé. Náctiletí se jim budou smát do obličeje.

Kolegyně má doma čtrnáctiletého syna. Měli si přinést banán a prezervativ a učili se ho navlíkat. Zeptal se paní učitelky, jak chutná sperma.

To je drsné. Možná i proto bych se sexuální výchovou začala co nejdřív. Bibče je sedm a při vyslovení slova penis se tváří stejně, jako když řeknete chleba. Když jí něco vysvětluju, nechová se jako puberťák.

Bavily jste se o masturbaci?

To ne. Na podobné téma má ještě příliš mladou duši. Bavily jsme se o lásce, ale ne o rozkoši. O sexu a přitažlivosti jsme mluvily, když se našemu psovi začala líbit naše černá kočka. Tak jsem Bibče vysvětlila, že psovi se nemusí líbit jenom pes, podobně jako klukovi jenom holka.

Ví vaše dcera, jak děti přicházejí na svět?

Řekla by vám, že se rodí za devět měsíců po oplodnění vajíčka spermií.

To slyšela od vás, nebo si to přečetla?

Ode mě. Ale má knížku Jak jsem přišel na svět a encyklopedii Lidské tělo, kde by se to taky dočetla. Psala jsem nedávno povídku o tatíncích a měla jsem tam pasáž o oplodnění. Ptala jsem se dětí na cvičení, kam Bibi chodí, a všechny to věděly. Říkaly: "Když chce mít maminka dítě, potřebuje k tomu tatínka." Mně ani ve školce nenapadlo, že děti nosí čáp. A děti jsou dnes mnohem dál, než jsme byli my.

Ministerstvo dokonce vydalo něco jako jízdní řád sexuální výchovy. V první třídě by se měla probírat stavba lidského těla.

Známe.

Ve druhé rozdíly mezi pohlavími, ve třetí komunikace mezi nimi. Ve čtvrté sexualita a sdělovací prostředky...

Děti z tanečního kroužku, který navštěvuje i dcera, chodí do první a druhé třídy a jsou podle mě všechny na úrovni té čtvrté. Všechno to znají.

Chybí vám tam něco?

Určitě nebezpečí, a to nejen sexuální obtěžování a domácí násilí.

Už jste to doma probíraly?

Ano. Mám noční můru, že ji někdo někam odvede. Byly jsme na tancování, já na ni samozřejmě čekala. A když jsem si šla koupit vodu na bar, někam zmizela. Byla na záchodě. Musela jsem jí říct, co všechno se může stát, když se ztratí, že někteří lidé nejsou hodní - máte stovku psů, které si můžete podrbat, a pak máte jednoho, který vás pokouše. Ve Skandinávii funguje jedna výborná věc: když se tam ztratí dítě, bezplatně zmapujou telefony lidí, kteří byli kolem. Zkontaktují je, jestli dítě s někým neviděli, trvá to 15 minut. To by se mělo zavést. U nás trvá 24 hodin, než policie zaeviduje dítě jako pohřešované.

Sexuální obtěžování je na programu v šesté třídě.

To je podle mě strašně pozdě. Měli bychom děti upozornit, že i když je to strýček, tetička nebo učitel klavíru, nesmí se jich na určitých partiích dotýkat. Že by se za to neměly stydět, když je někdo osahával, že to není jejich vina. Touží po lásce blízkých. Když se něco stane, děti se můžou bát, že by jim ublížily a nezasloužily by si tu lásku. Asi bych je neučila odmalička, že existuje zoofilie. Musí to mít pravidla a musí se to rozumně dávkovat. Taky jsem nedávno přestřelila.

V čem?

Spolupracuju s domovem pro mentálně handicapované Zahrada v Kladně. Někdy tam Bi jede se mnou. Koupili tam kamennou pec. Bi si vyrobila vázičku a klienty vnímala s naprostou samozřejmostí. Nedávno jsem ale moderovala přehlídku v Psárech. Bylo tam víc postižených lidí, s horším postižením, než byla zvyklá vídat. Byla z toho hodně špatná. Měla otázky, jak se takové děti narodí, proč je rodiče dají do ústavu, jak jim můžeme pomoct. Plánovala, že se vzdá kapesného a dá jim plyšáky, aby byly zdravé...

Zažila jste vy sama ve škole něco jako sexuální výchovu?

Od učitelů ne. Má první zkušenost byl časopis Bravo - ve čtvrté třídě. Někdo to přivezl z Německa. To byla divná doba: kdo měl voňavou gumu, byl hvězda. A kdo měl Bravo, byl lídr třídy. Hrozně jsme to hltali.

Hledala jste odpovědi u kamarádek?

Vždycky jsem šla za rodiči. Ale já jsem měla nestandardní dětství. Otec mě měl v padesáti, mamince bylo pětatřicet. Vyrůstala jsem v liberálním prostředí. Rodiče přede mnou běžně chodili nazí, brali mě na nudapláže a odmalička se se mnou bavili o všem. V sedmé třídě mi na dva dny půjčili byt. Dělala jsem mejdany, už tehdy jsem hrozně ráda vařila pro kamarády.

A jak to dopadlo?

Ve vší počestnosti. Teda otec měl tři pornokazety zavřené mezi koňakem a samizdatovou literaturou. Spolužáci se mu vloupali do baru. Pustili si to, ale byl to Caligula. Když zhlédli hromadné scény a hlavně usekávání penisu, utekli ven a zvraceli v Riegrových sadech. To byl drsný začátek sexuální výchovy. (směje se)

Barbara Nesvadbová Podle kritiků spisovatelka pokleslého žánru, nicméně jedna z nejprodávanějších českých literátek. Řadu let rovněž pracuje jako šéfredaktorka lifestylového časopisu Harper’s Bazaar. Její rodiče byli psychiatři. Otec Josef Nesvadba se však proslavil jako spisovatel vědecko-fantastické literatury.

Barbara Nesvadbová (35) vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Karlově. Poté pracovala jako šéfka v časopise Xantypa a Playboy. Její první kniha Řízkaři pojednává o sexuálních vztazích mladé novinářky Karly. Podle jejího dalšího díla Bestiář vznikl stejnojmenný film. Minulý rok vydala sbírku fejetonů Brusinky. V září vyjde kniha zvířecích pohádek pro děti - Garpíškoviny.

Je rozvedená. V roce 2001 si tajně vzala tehdejšího ministra Karla Březinu, se kterým má dceru Bibianu, po dvou letech podala žádost o rozvod.

Povídala jsem si s holkama v kuchyni.

Jak jste věděla o těch kazetách?

Od tatínka. Řekl mi to, kde je má. Ptala jsem se, co v tom baru má.

Kdy jste se poprvé podívala vy?

To je absurdní. První porno jsem viděla před rokem.

Řešili jste s rodiči, kdy je čas na první lásku?

Naši na to měli rozdílný názor. Otec byl benevolentnější, opak puritána. Málokdo z jeho generace vystřídal v Praze tolik žen jako on. Nebylo dlouhonohé blondýny, kterou nepotkal. Brzy mi pořídil dvojdílné plavky, v osmi jsem měla boty na podpatku - dělal ze mě slečnu. Maminka je sportovec. Chtěla, abych šla běhat, ne abych běhala za klukama.

A vy?

Když jsem chodila do osmičky, v televizi dávali seriál Chlapci a chlapi a mně se líbil Zounar. Pak se mi začali líbit všichni vojáci, takzvaná slabost pro uniformy. Tenkrát mě tatínek potkal, jak jsem se líbala s vojákem před domem. Pozdravil a odešel. Nic k tomu neřekl. Žádná přednáška o bezpečném sexu.

Svěřila jste se, když to bylo poprvé?

Nepamatuju se. Ale s tátou jsme se bavili hodně o mužích. Byl ke mně strašně kritický. Povídal, že bych s tím svým přístupem k životu měla asi být chlap. Ale já myslím, že i holka může být volnomyšlenkář. Říkal mi: "Narodila ses v roce 1975 - až dva roky poté se podle zákona ženy v Německu přestaly svých mužů ptát, jestli můžou pracovat. Předtím potřebovaly povolení. Musíš si vybrat: kariéru, nebo muže." Přela jsem se, že to jde skloubit. Dneska už si nejsem tak jistá.

Chybí vám doma manžel?

Ne, žiju v komunitě přátel a jsem spokojená. Pro Bibču je to možná těžší. Má tatínka, který má třetí holčičku s třetí maminkou. Když jsme byly v Dubaji, potkaly jsme pána, za kterým šly čtyři ženy, komentovala to slovy: "To je jako můj táta." (směje se)

Vychováváte ji v něčem jinak než vaši rodiče vás?

Asi ne, také máme přátelský vztah, beru ji jako sobě rovnou. Může se zeptat na cokoliv. Máme heslo mír a svoboda, to znamená nevraždí se ani komár, ale minisukně jsou povolený i na cestu se smetím. Jsou prázdniny, takže chodíme spát, kdy se nám chce, a vstáváme taky, kdy se nám chce. Spíme spolu v jedné posteli, máme obří čtyřlůžko, aby se tam vešla i zvířata.

A co váš partner?

To se Bibči netýká. Mám volné víkendy, kdy je Bibi u tatínka. Intimní život mám po nocích nebo ve volném čase.

Nechybí dceři mužský vzor?

Asi ano, ale často se vídá se svým tatínkem. Má mužského učitele na kroužcích, navíc mám hodně klučičích kamarádů. Co to je mužský vzor? Mám pocit, že mě obklopuje mnohem víc silných žen než chlapů. K většině mužů má blízký vztah.

Hledá vám ženicha?

Vůbec ne. Jednou jsme stály ve Zbraslavi na náměstí a vypočítávala mi, kteří kluci jsou do mě zamilovaní: tenhle byl, tenhle byl, tenhle je, tenhle byl, tenhle je. U čísla šest jsem ji poprosila, aby toho nechala. Nicméně jednou mi vlastně někoho nabízela. Náš rodinný kamarád je homosexuál, Bibča ho má hrozně ráda. Už několikrát se mě ptala, proč s námi Liborek nemůže žít. Odpovídám: "Protože už šestnáct let žije s Gabrielem." Je to pro ni normální. Nemá pocit, že by to bylo něco divného.

Zaskočila vás už otázkou?

Nevzpomínám si. Na cokoli se mě zeptá, odpovím jí. Nedávno jsme se koukaly na teenagerský film Stmívání, což je o vééélké lásce. Bavily jsme se o tom, co je kamarád a vysněná láska, osudový muž. Jak daleko se přizpůsobit, co obětovat lásce.

Není to na ni ještě moc složité?

Myslím, že ne. Řešíme různé věci. Tím, že ji beru občas do práce, přijde do styku i s takzvaným showbyznysem. Až nezdravě. Dcera mé kolegyně kvůli tomu prostředí říká, že je moc tlustá. Slyší, že se retušuje modelce bok, že je trend být štíhlá. O příjmech potravy by se taky mělo ve škole mluvit poměrně brzy, když tam mají i informace o dentální hygieně. Anorexie trápí už i malé holčičky.

A vy to svými časopisy podporujete... Není to pro dceru také nebezpečné?

Má protipól, který ji vrátí na zem - na vesnici, kde žijeme. Tam se plácá na zahradě mezi osmi kočkami.

Bavily jste se o anorexii a o jídle? Že modelky nevypadají jako běžné ženy?

Ona to ví. (usmívá se) Když vezme do ruky mou fotku, říká mi: "Mami, to tě museli hodně máznout, viď?" Před půl rokem mi řekla, že vypadám jako přestárlá špatně vyretušovaná panenka Barbie. Je ve věku, kdy se už začíná vymezovat. Už nejsem ta nejhezčí maminka na světě, ale radí mi: "Maminko, tohle si neber. Na to už jsi moc stará." Už mi mluví i do psaní. V půlce září vyjdou pohádky o zvířátkách Garpíškoviny a už to ještě s dalšími dětmi četla.

A co vám řekly?

No chválily mě, ale mají mě rády, takže to není úplně objektivní.

Nejsou kritické?

Jsou nemilosrdné. Myslela jsem si, že je baví si se mnou hrát. Ale chtěly další pohádku. Namítla jsem, že to pak s nimi nemůžu stavět bunkr. Poslaly mě psát, že si to udělají samy. Byly zvědavější na tu pohádku. A já si s nimi hraju tak ráda. Jsem jedináček, takže jsem ráda v kolektivu, ráda jim čtu, vymýšlím jim hry. Možná se na stará kolena stanu vychovatelkou ve školce.

Jakou měly výtku?

Měla jsem tam kamaráda Garpa, který byl taky retrívr, ale chtěly jinou rasu, že by se to v ilustracích pletlo. Jako by byly moji editoři. Přály si dalmatina. Začátek jim přišel moc smutný. Popisuju v něm, jak se štěně dává pryč od maminky a jde do nového domova. Z toho fňukaly. Říkala jsem jim, že to tak chodí, že nemůže být doma dvacet štěňat.

Schováváte před dcerou nějaké knihy? Třeba ty vaše jsou plné sexu.

Neschovávám před ní žádné knihy.

A kazety?

Jestli narážíte na to porno, tak doma žádné nemám. Televizi nepouštíme. Jen internet bych měla nějak zabezpečit. Dvakrát se mě ptala, jestli si může udělat profil na Facebooku, což jsem tedy nedovolila. Mám strach.

Jak jste jí to vysvětlila?

Řekla jsem: "Sotva stíháme práci a tvé koníčky. Máme hodně málo volného času na to, abychom ho trávily u počítače. A nestihneme pozdravit každého, kdo nám napíše, a nezdravit je neslušné." Ani mě ta sociální síť neláká. Na internetu hraje hry pro dívky, Barbie oblékačky. Úplně nevinné hry a vedle toho běhá spousta inzerátů, ne erotických, ale stejně. Nad informačním tokem nemáte kontrolu. Dítě přijímá každý nesmysl. Asi si pořídím nějakou ochrannou bránu.

Sledujete historii stránek, které navštívila?

Většinou jsem s ní, edituju nějaký článek a po očku ji sleduju. Ale šmírovat ji nehodlám. Spíš si o tom popovídáme, proč někam může a někam ne, že nesmí nikam psát osobní údaje a tak. Jsem taky liberál jako moji rodiče.

Narazila jste někdy s tou svou otevřeností?

U nás na chalupě, to mi bylo patnáct. Sousedi byli rigidní katolíci, měli osm dětí. Tam jsem byla divná. Měla jsem velké výstřihy a černé nehty. Když jsem přišla na mši a povídala jsem si s páterem, vrtěli hlavou, že se nesmí diskutovat v kostele. A to jsem pokřtěná praktikující katolička, ale divná.

Právě věřící se nejvíc bouří proti sexuální výchově.

Opravdu nechápu, proč děláme ze sexu tabu. I jejich děti byly počaté při souloži. Sexuální výchova by měla být i v katolických školách. Patří to ke vzdělání jako hygienické návyky.