I Vánoce mohou být ekologické. Ukážeme vám jak

Stromečky z PVC, sláma bělená savem, ozdoby přivezené přes půl světa. I tak vypadají české Vánoce.



Kdo dbá na šetrnost k životnímu prostředí, měl by se téhle jejich podobě vyhnout. Musíte počítat s tím, že nejlepší suroviny na dekorace pocházejí rovnou z přírody a že když už je půjdete kupovat, je nutné pečlivě studovat obaly.

Stromečky se nedají recyklovat

Ti, kdo nedají dopustit na umělé stromky, často argumentují: je to ekologické, protože se nemusí každý rok kácet strom. Jenže z ekologického hlediska vycházejí živé stromky mnohem lépe.



Stromky, které koupíte na náměstí, v lese chybět nebudou. Každý rok potřebujete nový, ale ani umělý stromek nevydrží věčně. Ty horší třeba už po třech letech můžete vyhodit. Navíc bývají vyrobeny z problematických plastů.



"Stromky, které nabízíme, pocházejí z Číny a jsou vyrobeny z PVC," říká Jana Matoušková z firmy Tesco. Množí se přitom případy zdraví škodlivých výrobků z PVC.



"Stromky testujeme podle technické normy pro hračky," uklidňuje Matoušková. Ne všichni výrobci a prodejci se však chovají stejně.



"Doporučuji nekupovat předměty vyrobené z PVC a vyhnout se koupi výrobků z Asie. Ekologičtější je kupovat výrobky tuzemské, které neputovaly přes půlku světa a jejichž kvalita je lépe kontrolována," radí Kamil Repeš ze sdružení Arnika.



Problematická je i likvidace plastových stromků. Ty přírodní se dají spálit nebo rozemlít na štěpku. S umělými stromky je to složitější, PVC je totiž těžko recyklovatelné.



"U nás se PVC vůbec nerecykluje, musí se proto dávat do směsného odpadu," vysvětluje Hugo Charvát z ekologického média Ekolist.



Protože bývají plastové stromky objemné, nepatří do popelnic. "Lidé je mohou odložit buď do velkoobjemových kontejnerů, nebo je odvézt do sběrného dvora," říká Miroslava Egererová z Pražských služeb.

Sláma není vždy čistě přírodní

U skleněných ozdob vyráběných v Evropě se dnes dá spolehnout na ekologickou a zdravotní nezávadnost.



Používají se vodou ředitelné barvy, zbytky barev se musí ekologicky likvidovat. Ale jak je to u ozdob z Číny, těžko říct.



Příliš ekologické nemusí být ani slaměné ozdoby. Také se často dovážejí z Asie, kde je těžké kontrolovat výrobní postupy.



I když někteří prodejci na to dbají, například IKEA: "Při výrobě slaměných ozdob nepoužíváme lepidlo, ozdoby jsou pleteny nebo vázány. Používáme barvy, které jsou zdravotně nezávadné a nijak nezatěžují životní prostředí," popisuje Kateřina Krobová z IKEA.



Jistější přesto budou české výrobky, které koupíte třeba ve specializovaných obchodech. "Jednotliví výrobci si materiál připravují sami, ve spolupráci s místními zemědělci. Stébla slámy se fixují bavlněnou nití," říká Ivana Janouchová z obchodu Manufaktura.



Ani všechny české ozdoby však nejsou přísně přírodní. Někteří výrobci slámu bělí savem a fixují lepidlem. "V lakovaných předmětech zakoupených v obchodě mohou být látky jako třeba formaldehyd, který je rakovinotvorný," varuje Kamil Repeš ze sdružení Arnika.



Nejekologičtější ozdoby jsou ty, které se dají sníst. A také dekorace z papíru, zvláště pokud si je sami vyrobíte.



"Při výrobě je dobré používat vodou ředitelné barvy, netoxická ve vodě rozpustná lepidla, přírodní laky," vyjmenovává Kamil Repeš. Až doslouží, stačí je spálit nebo vyhodit do tříděného odpadu.

Plástve z forem

Z ekologického hlediska jsou na tom hůře svíčky parafínové a gelové, které se vyrábějí uměle, ale i mezi nimi mohou být rozdíly.



Ty nekvalitní brzy zhasnou nebo se roztečou, při spalování mohou vznikat škodliviny. Kdo používá ekologické příměsi, většinou si dá záležet, aby se to zákazníci dozvěděli.



Nespletete se při nákupu svíček v chráněných dílnách, například Ergo ve Zlíně, Sansimon ve Znojmě nebo Ignis v Praze 2.



Svíčky ze včelích pláství také nemusí být vždy úplně přírodní, přestože voní medem. Výrobci vosk rozpustí, smíchají ho s umělými příměsmi a nalijí do forem ve tvaru plástve.

Štědrovečerní biovečeře

Vánoce jsou mimo jiné svátky hojnosti v jídle. Ekologické rozhodně nebude, když to s nákupem jídla přeženete a budete vyhazovat hromady zkažených zbytků.



Smažený kapr nebo řízek přírodě také moc nepřidá. Kapra raději pečte anebo využijte pánve s nepřilnavým povrchem, abyste nemuseli vylévat do odpadu příliš mnoho tuku.



Moc ekologické není ani exotické ovoce a někdy i jablka, protože se vozí z velké vzdálenosti.



Kdo bude chtít jít do extrému, může si na Vánoce koupit pouze biopotraviny. Lze upéct cukroví z biomouky, vyrobit salát z bio brambor, připít si biovínem.



Existuje dokonce i biokapr, i když se zatím těžko shání. Chová se v rybnících, kde se voda pravidelně kontroluje na škodliviny a ryby lze krmit pouze bioobilím.



V Česku biokapry chovají dvě farmy, letos je však ani jedna z nich prodávat nebude. "Letos jsme nelovili, nemáme připravené sádky, budou až příští rok," říká Jiří Kubernát z farmy v Děpoltovicích.



Cena bude stejná jako u běžných kaprů, kromě kaprů bude k mání i menší množství jiných ryb, například štik.



Příští rok budou zřejmě bioryby prodávat i na statku Ústrč, který se kromě kaprů zaměřuje také na líny. Takže stačí rok počkat a můžete mít dokonalé biovánoce.