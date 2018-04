I v padesáti můžete být na vrcholu

Helena Jasyčková, 57 let, fyzioterapeutka Sedmapadesátiletá fyzioterapeutka Helena Jasyčková, matka dcery a také babička, se dušuje, že teprve po padesátce začala žít normálně. To znamená skvěle. Nemá sice už ani dům, ani auto. Dokonce - po 29 letech - ani manžela, ale právě teď ji život baví nejvíc. „Až donedávna jsem se potýkala s všelijakými nemocemi, taky jsem třikrát ztratila práci a přestala si rozumět s mužem. A tak jsem si v pětapadesáti řekla ne, takhle to dál nejde,“ popisuje vitální žena z Brna. Začala soukromničit, otevřela si regenerační salon. Vede kurz taneční terapie, kam chodí nejvíc právě ženy kolem padesátky, aby si vyladily biorytmy a snáze našly cestu do svého nitra. S bývalým mužem se rozešli po vzájemné dohodě, protože oba zatoužili po větším dílu svobody. A zůstali přáteli. "Když zažijete velkou bolest, buď vás zlomí, nebo přivede k novým hodnotám. Teď žiju sama a je mi dobře, i když to není zadarmo. Každý den se musíte snažit," poodhaluje tajemství své pohody Helena Jasyčková.