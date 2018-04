I v Česku existuje skrytá eutanazie

Prosili, ať je už nenecháme trpět, říká sestra Veřejně se o tom nemluví. Ani mezi zdravotníky moc ne. "Určité formy eutanazie se tiše dělají nebo přinejmenším dělaly," konstatovala jedna ze zdravotních sester ze severní Moravy. Mluvila o tom s jedinou podmínkou: že zůstane zachována její anonymita. "Před deseti lety jsem pracovala na plicním oddělení jedné nemocnice. Největší hrůzou byla rakovina plic. Kromě bolestí se pacient občas i dusil. Když už to bylo konečné neboli terminální stadium, kdy je člověk na rozhraní vědomí a nevědomí, zvýšily se mu dávky morfia nebo přidaly prášky na spaní." "Člověk to musí dělat velmi inteligentně: jinému, kdo to zrovna tolik nepotřebuje, prostě dávku uberete. Nebo někdo zemře a vy dáte do záznamu, že ještě dávku dostal, ale ušetříte ji pro někoho jiného," líčí sestra. Upozorňuje však: "Umírajícím se tímto způsobem zkrátil život o hodiny či pár dnů, určitě ne třeba o dva týdny." Podle některých expertů tudíž nejde o klasickou eutanazii. "Když vás lidé prosí, poznáte, kdo má ještě vůli žít, a kdo už ne. Každý zkušený zdravotník to pozná," pokračuje sestra. "Iniciativa" byla podle ní většinou na sestrách. "Lékaři o tom věděli, nebyl to nikdy krok jednotlivce. Ale navenek s tím nechtěli mít nic společného. Nejsou tolik s tím člověkem a nevidí to. I když jsem zažila lékaře, který pacientovi v posledním stadiu rakoviny sice předepsal antibiotika na zápal plic, ale naznačil, že už mu je nemusíme dávat, že máme především zajistit, aby netrpěl." "Člověk z toho má zpětně rozporuplné pocity, že si hraje na Boha ale ve spoustě případů těm lidem pomohl," líčí sestra a připouští, že je to navíc velmi zneužitelné. "Samozřejmě, že je. Proto je nutné dát tomu nějaká pravidla. Když lékaři dokážou poznat, kdy chce člověk opravdu změnit pohlaví, přece musí dokázat poznat, kdy to člověk myslí se smrtí opravdu vážně. I moje matka mi opakovaně klade na srdce: Nenecháš mě trpět, že?"