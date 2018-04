I těsně před Štědrým dnem seženete skvělé dárky

Peněz darujete víc, než byste utratili za dárek Což je vlastně jediný opravdový argument proti peněžním darům. Když totiž seženete hezký dárek, nemusí vás stát zase tak moc, ale když chcete darovat peníze, obvykle to bývá až dvakrát víc, než byste utratili při nákupu vhodného překvapení. Jinak jsou peníze pod stromečkem celkem vítané. Nejvíce u teenagerů, do jejichž vkusu se trefuje ještě hůř než vzduchovkou do papírové růže. Jejich hudební i oděvní preference se mění ne každý rok, ale pomalu každý týden, a co je v jednu chvíli jejich zbožným přáním, to nosí nebo poslouchá druhý den "jenom úplný trapák". Takže pár stovek v obálce, prasátku nebo rámečku je potěší nejvíc. Stejně tak uděláte penězi radost tomu, kdo si třeba střádá na dlouhou cestu, šetří na dobrodružnou expedici nebo se chystá stavět dům. Když mu o vlastní iniciativě koupíte něco na cestu, do hor nebo "na barák", téměř jistě se netrefíte, zatímco peněžní dar vám zajistí jeho vděčnost a vzpomínky. Poslat příspěvek na studentské konto je taky dobrý nápad. Možná trochu sucharský, ale se zpožděním ho příjemce jistě ocení. Zvlášť když k němu vyrobíte vtipnou darovací listinu. Kdy se peníze nehodí Není dobrý nápad darovat peníze malému dítěti, které ještě věří na Ježíška, ani většímu dítěti, které čeká, že ho překvapíte něčím, po čem touží. Bude to vnímat, jako že jste ho ošklivě odbyli. Bankovkami neuctíte ani babičky, tetičky a strýčky, se kterými se vídáte málem jenom na Vánoce. V tom případě z nich klidně můžete uvít kytici nebo poskládat celé hejno motýlů, a stejně nezastřete fakt, že se vám nechtělo věnovat ani půl hodiny na nákup vhodné knížky.