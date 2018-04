I stěny mají rády nové trendy

Ve světě jsou barevné pokrývky stěn v trendu už pár let a my ten svět – barevný a tvárný – budeme zřejmě následovat. Velké květiny, rokokové panenky, retro puntíky, pruhy imitující váleček, křehké japonské obrazy – stěny teď nosí absolutně cokoliv a všechno jim může slušet. Na stránkách špičkových světových designových firem, jako je třeba anglická Cole&Son (www.cole-andson.com) se můžete pokochat vzory, nad kterými vám bude přecházet zrak. Čeští návrháři se bohužel do tohoto oboru ještě plně nevrhli, nicméně je u nás pár firem, které se zabývají alespoň dovozem kvalitních moderních tapet ze zahraničí.

Mezi jinými je to například designové studio 3DH Interiér, s jehož majitelem Radkem Krčilem jsem si o znovuzrození tapet povídala. „Jak látkové, tak papírové tapety jsou teď daleko kvalitnější, než bývaly. Papírové se vyrábějí s příměsí kaučuku, takže jsou o poznání silnější než dříve, jakoby pěnové a lehce omyvatelné. Navíc mohou být i plastické, s vystupujícími lakovanými vzory. Výhodou látkových tapet zase je, že díky své textuře tvoří útulné a teplé prostředí. A na omak jsou ještě příjemnější než papírové. Oblíbenou kombinací bytových návrhářů je tapeta a potahová látka nebo závěs se stejným designem,“

Které ze vzorů tapet jsou právě v trendu?

Barvy i vzory se u tapet podřizují spíš jednotlivým interiérům a přáním majitele než nějakému obecnému trendu. Nicméně každý národ má určité sklony. Anglie je například hodně barevná, protože v jejich šedém počasí si jinak barev moc neužijí. Itálie a Španělsko milují chladnější barvy, Německo je hodně technické, Francie dekorativní a vznešená. A Češi jsou v bytovém designu i tapetách velmi kultivovaní a umějí si i hrát.

Prodáváte tapety i od českých návrhářů?

Ne a nevím o tom, že by se nějaký český návrhář designem tapet zabýval. My se specializujeme na anglickou značku Designers Guild, která má tak širokou nabídku, že pokryje všechna možná přání našich klientů. Navíc má ve světě výborný zvuk a její výrobky jsou velice kvalitní.

Co všechno tapety s interiérem dovedou?

Vhodně zvolené vzory a barvy tapet umí místnost natáhnout i zkrátit, zvýšit strop, snížit strop, správný vzorek zamaskuje nerovnosti na stěně nebo vytvoří iluzi dalekého prostoru.

Vezměte si třeba fototapety.

To nemyslíte ty známé příšernosti z 80. let s podzimním březovým hájkem nebo Matterhornem v obýváku?

Samozřejmě ne. Když se poradíte s odborníkem – bytovým návrhářem, dokáže do vašeho interiéru zasadit fototapetu tak dokonale, že ho úplně promění. Nebo vám poradí nalepit tapety jen na jednu zeď nebo její část, nebo s ní ozdobit výplně dveří.



Kdy by měly tapety při zařizování pokoje přijít na řadu? Až po nábytku?

Ne, zdmi, stropem a podlahou musíte začínat, protože ty už pak většinou nemůžete změnit. Tapetami vtisknete místnosti určitý ráz, který pak dokreslíte nábytkem, závěsy a doplňky.



Vzhledem k tomu, že tapety, které nabízíte, nejsou právě levné (například metr tapety do dětského pokoje v šíři 115 cm stojí 1000 Kč), nepřipadá asi v úvahu, že bychom si jimi tapetovali sami. Já bych se asi bála, že nějaký kus zničím.

Když si spočítáte náklady na vymalování jednoho metru čtverečního a započítáte do toho i protivné stěhování, mytí nábytku a podlah, nemyslím, že jsou kvalitní tapety zase tak drahé. Ale souhlasím s tím, že by tapety měl vybírat i lepit odborník. Tapetami si můžete nechat

polepit i nábytek, a to teprve není práce pro amatéra.