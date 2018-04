I slavní zažívají trapasy. Tipy, jak je přežít

Abych vůbec měla nárok psát na tohle téma, budu zřejmě nejdřív muset hodit do placu svoji nejstrašlivější historku. Nádech, výdech. Dobře. Tak tedy... Před pár lety jsem se jako šéfredaktorka časopisu Marianne ocitla v porotě jedné soutěže. V porotě zasedala mimo jiné naše první dáma. Setkání se konala v luxusní restauraci, všechno probíhalo zdárně, dokud jsem na jedno z těch zasedání nezapomněla.

Obědvala jsem v klidu v hradčanské hospůdce svíčkovou se šesti, když mi zavolala organizátorka a tichým hlasem mě upozornila, že na mě všichni v čele s paní prezidentovou už 15 minut čekají. Děs a hrůza, taxík, s džínovou bundou a manšestráky už se nedalo nic dělat. Vřítila jsem se tam rudá jako rak a s tunou omluv.

Po chvilce se zdálo, že si situace sedla a že třeba nedopadnu v očích všech přítomných veličin jako největší ignorant na světě. A přesně v ten moment jsem, zřejmě úlevou, z levé nosní dírky vyfoukla přenádhernou duhovou bublinu. Číšník strnul v předklonu s lahví vína za několik tisíc korun a čas se zastavil. Kdybych bývala na místě zemřela samovznícením, byla by to úleva, ale bohužel...

A přesně tohle je důvod, proč kromě mého nebude v tomto článku jediné jméno úplné. Trapasy dospělých žen jsou totiž opravdové horory, proti kterým jsou příhody z dětství zahrnující toaletní papír za pasem úplná legrácka.

Dospělé ženy říkají nehoráznosti do očí svých obchodních partnerů, protože nevědí, s kým mají tu čest. Dospělé ženy si upravují spodní prádlo před ředitelnou ve škole svého syna, aby byly vzápětí přistiženy osmi profesory naráz. A dospělé ženy taky nemají tu luxusní možnost s ječením utéct, jako když jim bylo čtrnáct, a zahrabat se na půdu, do stohu nebo pod postel.

Kdy že to máš ty přijímačky?

Trapasy z nevědomosti. Pro zahřátí začneme se situacemi, které se netýkají žádné intimní části našich těl ani nevymáchaných jazyků, ale jsou klasickým selháním našich přetížených mozků.

Martina má syna, který se z velkého dlouholetého zájmu hlásil na jaře na vysokou školu - na architekturu. Pečlivá maminka opsala z pozvánky na přijímací zkoušky datum a hodinu do svého kalendáře, do synova kalendáře, i do rodinného kalendáře na lednici. Na všechna tři místa ale z nepochopitelného důvodu napsala datum dne poté. Když pak večer před domnělým dnem konání pohovoru žehlila synovi košili a otec rodiny podlepoval rysy černou čtvrtkou, podíval se syn pro jistotu na pozvánku, aby zjistil, ve které místnosti ho komise čeká. Místo toho zjistil, že měl být ve škole ten den ráno. V Martině by se krve nedořezal. Stejně jako ve Františce, která si spletla datum odletu letadla z dovolené a přišla na letiště o den později, nebo Janě, která se perfektně upravila na pracovní pohovor včetně toho, že odtrpěla celou noc v natáčkách a ráno si jednu z nich zapomněla vymotat z vlasů na temeni.

Všechny tyhle trapasy se po úvodním ztuhnutí řeší nasypáním si hromady popela na hlavu. Zvlášť důležité je člověku, po kterém chcete pomoc a nápravu, asi tisíckrát zdůraznit, jaký jste idiot. Lidská solidarita je v tomto případě silnější než zlomyslnost. Proto se sekretářka na studijním oddělení, kam Martina druhý den volala, smála, že nejsou první případ, a ochotně domluvila synovi náhradní termín přijímaček. Proto se stejně bavila i paní v cestovní kanceláři a našla Františce náhradní letadlo a Janu nakonec díky natáčce přijali. Sloužila jako poznávací znamení - ta s tou anténou.

Zamávat, usmát se a odejít

Když se ve filmu Láska nebeská rozhrne opona na školním představení a odhalí premiéra líbajícího se se svou sekretářkou, je zaděláno na mnohem výraznější trapas. Přesto ho páreček ustál s grácií. "Co teď?" ptá se sekretářka s rtěnkou až za ušima. "Zamávej, usměj se a jdeme," odpoví premiér s rtěnkou tamtéž.

Při trapasech na veřejnosti, za katedrou, za řečnickým pultem, nebo třeba rovnou v televizi, je to rada k nezaplacení. Což dobře ví třeba Marie, hlavní aktérka malého zimního představení na Staroměstském náměstí. Když vloni nakrátko mrzlo, potáhlo se dláždění kolem sochy Jana Husa tenkou vrstvou ledu. Marie se tudy nesla ve svých nových kozačkách, ale jako správná zaměstnaná matka i s dvěma nákupními taškami, kabelkou křížem přes rameno a ramínkem s manželovým oblekem z čistírny na ukazováčku. Stalo se, co se stát muselo. Kozačky podjely, Marie předvedla sérii figur za záchranu rovnováhy i vajíček v tašce a skončila velmi bolestivě na jednom koleni v postoji typickém pro závěr krasojezdeckého vystoupení - obě ruce samozřejmě varietně rozpřažené. Chodci si chvilku počkali, jestli ještě něco nepřidá, a pak zatleskali. Marie zachovala styl, uklonila se na všechny strany a odkulhala domů pro octan.

Ať je trapas sebevětší, mnohem horší je snažit se v potupné situaci zachovat důstojnost a vážnou tvář. Nakonec byste z toho vyšla jako megasuchar s velkou ostudou. Smějí se vám? Smějte se s nimi a místo za vola budete za hrdinku.

Slova zpátky nevcucnete

"Už je tady ten chlap z Kovoramy?" ptala se na podnikovém večírku Dana své kolegyně. "No ten slizoun přece," upřesnila ještě, netušíc, že slizoun jí stojí za zády a bleskově mu tuhnou rysy. To je klasická příhoda na téma nevhodná otevřenost.

Podobné to je, když celé společnosti na večírku vysvětlíte, jak odporné je umělé poprsí a že si ho nechávají dělat jen blbky s mozkem velikosti hrachu, a posléze zjistíte, že sympatická paní vedle vás má právě týden po operaci.

Co naděláte, zpátky už to nevezmete, budete se musíte omluvit. "Promiňte, ujela mi pusa. Omlouvám se za svůj ukvapený soud." Konec, dál nic. Neberte svoje slova zpátky, netvrďte opak, nemá to cenu, všichni dobře víte, že by to nebyla pravda. Stejně jako slizoun z Kovoramy ví, že pro Danu nikdy nebude sympaťák. A to je jedna z mála výhod trapasů v dospělosti. Jako malou by vás totiž maminka donutila ke klasické větě, že jste to tak nemyslela.

Jak to dopadne, to hodně závisí na vašem protivníkovi. Má-li on šarm a styl, mávne nad vším rukou. Nemá-li, můžete si za odměnu poslechnout názor na svou osobnost či prsa a nezbývá vám, než ho s pokrčením ramen přijmout.

Noční můry a nahé výlety

Nejstrašlivější sny bývají ty, kdy se ocitnete na veřejnosti úplně nahá a nikde žádný ubrus nebo závěs ku pomoci. Nebo ty, kdy vám selže nějaká tělesná funkce nebo vypadne vycpávka z podprsenky. Jestli se vám něco podobně dramatického stalo ve skutečnosti, pak jste promovaná Magistra trapasů. Pro ty nejtrapnější z trapných existují jiná pravidla a můžou se vám zdát trochu zbabělá. Jen ten, kdo zažil, pochopí.

Jako třeba Lucka, které v dobách, kdy vložky nedisponovaly šikovným lepicím páskem, vypadla tato potřeba během závodů na běžecké dráze. Nebo Radka, která jednou v metru nedoběhla s ošklivou střevní křečí na veřejný záchod. Obě se shodují na jednom: okamžitě utečte. A já bych ještě dodala: odstěhujte se, nechte si obarvit vlasy, převlečte se za svého staršího bratra a vydržte, dokud sama na akci postupně nezapomenete. Po zbytek života budete sice ošklivé vzpomínky zahánět hlasitým zpěvem, ale zase se nad podobnými články, jako je ten můj, můžete vědoucně usmívat a říkat si: "Holka, kdybys věděla! Kam se hrabe ta tvoje bublina..."

No dobře, ale zmínila jsem se o tom, že ještě nakonec hlasitě praskla?

Nikdo není imunní. Trapné příhody se stávají i slavným:

Cherie Blair, právnička

Je manželkou jediného britského premiéra, kterému se ve volebním období narodilo dítě. K jeho mírně kurióznímu početí se Cherie Blair přiznala ve svých pamětech Speaking For Myself. Jeli tehdy s manželem na zámek Balmoral ke královně. A protože Cherie věděla, že jí bezpečnostní služba prohledá velmi podrobně zavazadla, bylo jí trapné si s sebou brát antikoncepci – pesar. Při poslední návštěvě jí totiž bodyguardi téměř rozebrali všechny ženské nezbytnosti v toaletní taštičce. A protože ve Skotsku jsou dlouhé a studené večery, zjistila za pár týdnů, na své 45. narozeniny, že je těhotná.

Díky obavě z trapné příhody se manželům Blairovým narodil syn Leo pojmenovaný po dědečkovi.

Kate Winslet, herečka

Při propagaci společného filmu Prázdniny pořádaly Kate a Cameron Diaz tiskovou konferenci. Když je novináři požádali, aby na sebe navzájem prozradily něco, co dřív netušily, řekla Kate o Cameron, že se neskutečně cpe a že by ji klidně dokázala sníst na posezení. Tato fráze v britské angličtině zní "she could eat me under a table", leč v americké naznačuje, že se mezi dámami odehrál orální sex. Trapas velký a ještě veřejný. Cameron prý vypadala, že omdlí, ale nakonec je z toho báječná příhoda, se kterou Kate slavila úspěch třeba v pořadu Davida Lettermana.

Debbie Reynolds, herečka

Známá americká herečka překonala pocit trapnosti a díky svému osobnímu vyprávění pomohla zvýšit povědomí o nemoci, o které se všichni stydí mluvit. Debbie trpí chorobou zvanou hyperaktivní močový měchýř. Její vinou trpí během dne až osmi silnými záchvaty nucení na močení a občas dochází i k nevyhnutelným nehodám. Reynolds se stala oficiální tváří organizace, která s touto chorobou bojuje a aktivně spolupracuje s americkou asociací urologů. Odvážný a užitečný způsob, jak se vypořádat s trapnou chorobou!

Magda Vášáryová, diplomatka

Ve všech funkcích, které bývalá herečka v politice zastávala, si ponechala příjemnou spontánnost. Někdy to ale vedlo ke kuriózním situacím. Hned na své první tiskovce ve funkci státní tajemnice si spletla vystoupení prezidenta Bushe v Bruselu s rozhovorem pro Slovenský rozhlas. Jindy zase označila Norské království za republiku, trvala na tom, že Turecko nesousedí s Íránem, nebo během celé návštěvy čínského prezidenta držela v ruce mobil. Nicméně korektních a nudných politiků je na světě dost. Jeden milý a zábavný se hodí.

Kate Moss, modelka

Známá modelka miniaturních čísel a narkomanka se ocitla na jedné charitativní akci vedle šéfa britské opozice Davida Camerona. Řeč se zřejmě z nedostatku společných témat stočila na problémy v modelčině domě, konkrétně na vadné potrubí. A Cameron, absolvent prestižní soukromé školy Eton a univerzity v Oxfordu, z radosti, že mluví s vyhlášenou britskou krasavicí, hýřil znalostmi z instalatérského oboru. Kate ho nakonec požádala o telefon, ale jen proto, že ho omylem považovala za instalatéra a chtěla si ho pozvat domů na opravu.