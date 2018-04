I při hubnutí se dá jíst chutně. Poradíme vám, jak na to

Potvrzují to i finalistky našeho projektu Hubneme pro zdraví, které již dva a půl měsíce hubnou v brněnském Institutu kompliment.

"Byla jsem taková ,malá Rettigová´ – když bylo v receptu jedno vejce, dala jsem raději dvě, to samé s máslem. Mléko jsem automaticky zaměňovala smetanou. Pokud to chuťově šlo, do všeho jsem přidávala navíc máslo, smetanu, tavený sýr, vejce, solamyl nebo mouku, sušené ovoce, semínka," vykládá Iva.

"Až v průběhu redukčního programu jsem si uvědomila, kolik energie navíc jsem takto přijala. Změna jídelníčku tedy u mě byla poměrně radikální, ale zvyknout se na to určitě dá. Naučila jsem se mnoho nových receptů, které jsou dietní, ale zároveň chutné."

Jídlo, které chutná

Beáta zvládla přechod na zdravější dietní jídelníček bez problému. "Změna u mě nebyla tak razantní – v Komplimentu se zaměřují na to, aby člověk vařil z dostupných surovin a tak, aby mu to chutnalo. Největší změna u mě byla ve výrazném snížení příjmu sacharidových potravin v prvních týdnech hubnutí a navýšení příjmu kvalitních bílkovin," říká Beáta.

Markétě občas chybí sladká jídla, ale jinak je s novým jídelníčkem spokojená. "Ráda si zapékám zeleninu nebo připravuji zeleninovou polévku. Maso připravuji stejným způsobem jako doposud, samozřejmě se snažím používat malé množství tuku. Hodně mi pomohly recepty z knihy, kterou jsme na začátku programu dostaly," svěřuje se.

Základní pravidla úspěšného redukčního jídelníčku 1. Jídelníček má být pestrý – měly by v něm být zastoupeny všechny živiny v optimálním poměru.



2. Suroviny na přípravu jídla mají být běžně dostupné.



3. Příprava stravy by měla být nenáročná. I když byste měla jíst 5x denně, neznamená to, že budete v kuchyni trávit delší dobu, než je nutné.



4. Použité suroviny mají být kvalitní a čerstvé.



5. Kuchyňská úprava jídla má být šetrná. Doporučujeme si zakoupit nebo půjčit odbornou knihu, která poradí, jak jídlo správně tepelně i mechanicky upravovat, aby si zachovalo výživovou hodnotu.



6. Jídlo má být chutné. Jen tak změnu jídelníčku nebudete brát jako nutné zlo, ale změnu životního stylu.



7. Jídlo má být na pohled atraktivní. Jíme přece i očima.



8. Jídelníček má dobře kontrolovat pocit hladu a sytosti. Jezte proto pravidelně, v přiměřených porcích a dávejte si pozor na složení stravy, obsah vlákniny a glykemický index.

Co je nezdravé, je chutné?

Většina lidí má zažité, že co je dobré, to je nezdravé. Vždyť si už svůj jídelníček snad ani nedokážeme představit bez potravin jako čokoláda, zmrzlina, vepřo-knedlo-zelo nebo chipsy. Tučné a sladké, to je to, co mi chutná, říkáme si. A právě omezení příjmu tuků a jednoduchých cukrů je základem redukční diety. Jak je tedy možné si oblíbit zdravou stravu?

"Chutě se dají skutečně změnit, po dlouhodobější konzumaci kvalitního jídla si zvyknete na přirozené chutě potravin z důvodu snížení pocitových prahů. Chuťové pohárky se stávají citlivější, stejně tak jako žaludek, slinivka břišní, žlučník a střeva," říká Kristýna Galová z brněnského Institutu kompliment.

Problémem většiny lidí tedy je, že nevhodnou stravou oslabili vnímání přirozených chutí potravin a vyžadují proto silnější podněty, což nezřídka končí u kolotoče střídání sladkých a slaných jídel. Dalším důvodem, proč nám tak chutnají "stará dobrá jídla", je zvyk a spojení těchto potravin s příjemnými pocity, které si pěstujeme dlouhá léta.

Návyky za dva měsíce

Nečekejte, že se vám podaří změnit návyky ze dne na den. Psychologové tvrdí, že se stereotypy začínají vytvářet asi po dvou měsících trvání podnětů. "To je také důvod, proč nejkratší programy v Komplimentu trvají dva měsíce. Je potřeba si na nový jídelníček zvyknout. Pro vytvoření dlouhodobého návyku je dále nezbytné, aby nám nová jídla chutnala," říká Kristýna Galová.

To, že Ivě, Markétě a Beátě redukční jídelníček chutná, je podle ní způsobeno více faktory. Začaly konzumovat kvalitnější potraviny, naučily se experimentovat a našly si nové recepty a kombinace potravin, které chutnají dobře a neuškodí linii. Také se naučily upravovat jídla tak, aby byla zdravá a chutná – například potraviny nerozvářejí, proto se v nich uchová více živin a minerálů, které dodávají jídlu typickou chuť.

"Lidé jsou často překvapení, že nová jídla jsou o mnoho chutnější než tradiční recepty. Tato jídla si pak spojí s pozitivními pocity, postupně je zařadí do své kuchyně a vypěstují si nový návyk," popisuje Galová.

Začít můžeme drobnými změnami

Než začnete hubnout, je potřeba si zjistit informace o stravování, připravit si dopředu jídelníček a zásoby vhodných potravin, přemýšlet, jak si budete jídla připravovat a kde se stravovat. Jsou ale změny, které můžete provést okamžitě.

Můžete nahradit kávu se šlehačkou kapučínem, hranolky pečenými bramborami, smetanovou zmrzlinu jogurtovou, tučný tvaroh sýrem cottage. Do segedínského guláše můžete místo šlehačky přidat zakysanou smetanu, místo řízku v trojobalu si připravit přírodní řízek, dresink v salátu vyměnit za strouhaný přírodní sýr, kečup nahradit čerstvými drcenými rajčaty. Chuť sýra s 50 % tuku v sušině je téměř stejná jako u 40 % nebo 35 %.

Zkuste také nahradit plnotučné mléko nízkotučným, ovocný smetanový jogurt nízkotučným bílým jogurtem s čerstvým ovocem, bílé pečivo celozrnným, limonády neochucenou minerálkou, kávu si osladit polovičním množstvím cukru.

Upřednostněním nízkokalorických alternativ ušetříte energii a pravděpodobně se vám podaří bez problémů zhubnout první kila. Během toho si najděte hlubší informace o zdravém hubnutí a hlavně nezapomínejte: redukční dieta vám musí chutnat! Je pravděpodobné, že se budou o slovo hlásit i "staré" chutě, ale zkuste jim odolat a dejte zdravému jídelníčku čas – minimálně dva měsíce.

Beáta 1. září: 70,60 kg

Nyní: 65,00 kg Iva 1. září: 80,10 kg

Nyní: 73,00 kg Markéta 1. září: 73,70 kg

Nyní: 66,20 kg Beáta: "Mám šťastný týden, moje váha se zase pohnula směrem dolů a do jídelníčku mi byla opět vrácena rýže. Těším se na její přípravu podle receptů, které jsem dostala." Iva: "Hodně lidí se mě ptá, jak jsem dosáhla těchto výsledků, ale chtěli by to slyšet tak ve dvou větách. Nechápou, že je to proces a že je to také o důvěře k terapeutovi. Každý může mít na začátku pochybnosti, ale pak zjistíte, že to opravdu funguje, když dodržujete všechna doporučení a právě v takovém pořadí, v jakém vám je odbornice "servírují"." Markéta: "Tchán nás při oslavě svých narozenin pozval do restaurace na svatomartinskou husu. S terapeutkou jsem se předem dohodla, že nejvhodnější pro mě budou husí prsíčka." Odbornice z Institutu kompliment: "Zařadily jsme novou cvičební sérii, která se Beátě zdá poměrně náročná, ale zvládá ji na jedničku. Doporučily jsme však vynechat volnočasový sport, který by dále navyšoval zastoupení svalů na hmotnosti." Odbornice z Institutu kompliment: "Je pravdou, že naše redukční programy mají svůj řád, doporučení jsou dávkována po částech ve správný čas. Proto je ze strany klienta potřebná důvěra. Iva doporučení plní na jedničku a ze změny životního stylu má radost." Odbornice z Institutu kompliment: "Markéta k hubnutí přistupuje aktivně, hodně se ptá. Máme radost, že s námi konzultuje veškeré situace, které se odlišují od běžného režimu."

Iva, Markéta a Beáta hubnou v brněnském Institutu redukce a prevence nadváhy kompliment.