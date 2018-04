I při dietě se dá najíst ve fast-foodu

Co ano

Roastbeef and Turkey Wrap, Enjoy Your Diet, Crocodille, 1 160 kJ, 185 g

Hodnocení: opravdu dietní jídlo, navíc se správným složením. Obsahuje libové maso, zeleninu i sacharidy v podobě placky.

Chicken Nuggets McDonalds, 1 200 kJ, 6 ks

Hodnocení: bílkoviny z masa jsou dobré na hlad, výjimečně si je proto můžete v poledne dát, ale pozor, už ne s hranolky či omáčkami. Samotné energeticky vyhovují. Lepší ale je si udělat jídlo pestřejší.

Chicken Premiére salát, 1 350 kJ

Hodnocení: občas se dá tohle jídlo tolerovat. Odpusťte si ale zálivku, přidala by jídlu dalších více než 500 kJ.

Párek v rohlíku, 990 kJ, 1 ks

Hodnocení: nezdravé jídlo, ale v nouzi může posloužit. Energeticky je spíše lehkým obědem, díky uzenině zasytí. Zbytek dne jezte hodně zeleniny a mléčných výrobků.

Sendvič Turkey Club, Crocodille, 3 000 kJ, 220 g

Hodnocení: dejte si jen polovinu balení k obědu, pak je složením v pořádku. K večeři se svým složením příliš nehodí, je v něm na to moc pečiva.

Co ne

Big Mac, 1 910 kJ, 1 ks

Hodnocení: příliš mnoho energie, špatné složení – po bílém pečivu vyhládne, po opečeném kousku mletého masa přiberete. Když si ho dáte k obědu, k večeři si dejte jen zeleninový salát.

Hranolky, 1 060 kJ, 70 g

Hodnocení: mají skoro tolik energie, jako má mít celý oběd, přitom nedokáží zasytit a většina lidí je chápe jako přílohu nebo malou svačinu. Když si je dáte v poledne, budete mít brzy hlad. Dejte si pak ke svačině bílý jogurt nebo tvaroh.

Vícezrnná bageta s krůtí šunkou a smetanovou lučinou, Enjoy Your Diet, Crocodille, 2 870 kJ, 240 g

Hodnocení: složením sice úplně vyhovuje, ale pokud si ji chcete dát při hubnutí, polovinu někomu věnujte. Jinak v jedné bagetě přijmete více než půlku doporučené denní dávky energie.

Twister Premium, 2 520 kJ, 1 ks

Hodnocení: maso a zelenina jsou v pořádku, jenže maso je smažené, zelenina zalitá dresinkem a placka z bílé mouky má sama o sobě víc energie než rohlík. Lepší volbou je Twister bez označení Premium, který má kolem 1750 kJ a výjimečně se dá snést.

Na vlastní nebezpečí

Bramborák, 2 290 kJ, 110 g

Hodnocení: zdánlivě malé jídlo, ale příliš vydatné, problémem je kombinace tuku a brambor s moukou – brzy vám totiž vyhládne. Přitom byste si po takové energetické bombě měli dát k svačině leda plátek šunky a k večeři jen zeleninu a kousek libového masa.

Smažený sýr, 3 380 kJ, 210 g

Hodnocení: jídlo, které se nedá doporučit vůbec nikomu. Sýr sám o sobě je moc tučný, smažení je také úplně špatně. Vynecháním pečiva jídlo vylepšíte jen o málo. Takto přijatou energii tělo v klidu spotřebuje až skoro po dvanácti hodinách.

Klobása s houskou, 2 630 kJ, 1 porce

Hodnocení: opět více než polovina doporučeného denního příjmu energie, vadí bílé pečivo a klidně až 50% obsah tuku v klobáse. Když takhle poobědváte, měli byste si dát druhý den celý odlehčený.

Fast-food zdravě - papriková pizza

Příprava: 80 minut + pečení 30 minut

Na 2 pizzy

Na těsto:

* 250 g hladké mouky

* 20 g droždí

* 75 ml vlažného mléka

* 1/2 lžičky cukru

* 2 lžíce oleje

Na oblohu:

* 100 g pasírovaných rajčat (nebo pyré)

* 2 žluté papriky

* 2 červené papriky

* 100 g mozzarelly

* 50 g nastrouhaného parmazánu

* sůl

* pepř

* 40 g výhonků (ředkvičkových, vojtěškových, řeřichových...)

1. Mouku prosejeme do mísy a vytvoříme v ní důlek. Droždí rozdrobíme do misky, smícháme s mlékem a směs vlijeme do mouky. Přidáme cukr, špetku soli a olej a vše pořádně propracujeme, aby nám vzniklo hladké těsto. To přikryjeme a na teplém místě necháme asi hodinu odpočívat.

2. Mezitím papriky nakrájíme na proužky, mozzarellu na plátky. Troubu si předehřejeme na 200 stupňů. Těsto ještě jednou prohněteme, rozpůlíme a vyválíme dvě placky. Přeneseme je na vymaštěný plech a potřeme rajčaty. Osolíme, opepříme a poklademe paprikovými proužky. Pečeme asi 30 minut. Před podáváním posypeme výhonky.